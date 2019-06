„Bardzo pozytywnie zaskoczył nas zasięg akcji – otrzymaliśmy mnóstwo zgłoszeń z niesamowicie kreatywnymi pomysłami. Wybór wcale nie był prosty, długo dyskutowaliśmy. Ważne było nie tylko zdanie nas, dorosłych, ale przede wszystkim dzieciaków z Fundacji Przylądek Nadziei” – mówi Dariusz Małas, dyrektor ds. Handlu i Marketingu marki Czas na Herbatę. „Finalny wybór zwycięskiej pracy należał do internautów. Na facebookowym Fundacji profilu głosy oddało ponad 1100 osób. To ogromna radość i potwierdzenie, że to, co robimy, jest naprawdę istotne” – dodaje.

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie opakowania herbaty „Przylądek Nadziei” –zielonej herbaty Sencha z dodatkiem ananasa, marakui, skórki pomarańczowej oraz płatków słonecznika i róży. W konkursie mogły wziąć udział dzieciaki do lat 14. „Poziom był niesłychanie wyrównany. Już wybór finałowej szóstki spośród 104 nadesłanych prac był nie lada wyzwaniem. Losy zwycięstwa w finałowym głosowaniu ważyły się do ostatnich godzin, a emocje udzieliły się nawet nam w Fundacji. To była wspaniała zabawa dla dużych i małych, a zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że marka Czas Na Herbatę wspiera dzieci walczące z nowotworami. Każdy uśmiech, jaki dajemy dzieciom w trudnych chwilach choroby jest bezcenny!” – mówi Bartłomiej Dwornik z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Produkty w opakowaniach autorstwa 10-leniego Pawła już wkrótce znajdą się na półkach i w sklepie online www.czasnaherbate.net. 50 zł z każdego sprzedanego kilograma tej wyjątkowej kompozycji trafi na konto Fundacji.

Finałowe projekty oraz zwycięską pracę można zobaczyć na profilu facebookowym marki Czas na Herbatę https://www.facebook.com/czasnaherbate/ oraz Fundacji Przylądek Nadziei https://www.facebook.com/przyladeknadziei/.

