Nowa linia podłóg wineo 1500 fusion XL to propozycja dla osób, które w dziedzinie aranżacji wnętrz nie uznają kompromisów. Panele z tej kolekcji wykonane są bowiem wyłącznie z najlepszych materiałów, a ich podstawę tworzy ecuran – innowacyjny kompozyt, składający się głównie z naturalnych składników i wypełniaczy w postaci kredy, oleju rzepakowego i rycynowego. Dzięki niemu biopodłogi wineo 1500 fusion XL są bardzo trwałe i praktyczne, a przy tym ciche, miękkie, ciepłe w dotyku i przyjazne dla stawów. Świetnie sprawdzą się zatem zarówno w pomieszczeniach domowych, jak i w biurach czy obiektach publicznych specjalnego przeznaczenia: szpitalach, żłobkach i szkołach.

Szarość w 16 odsłonach

Wineo 1500 fusion XL to propozycja, która zdecydowanie przyciąga uwagę wysoką funkcjonalnością i trwałością, a dodatkowo wpisuje się w ekologiczne trendy. Nie sposób jednak pominąć jej największego atutu, jakim jest nowoczesny i bardzo stylowy design. Podłogi z linii wineo 1500 fusion XL dostępne są w formie praktycznych paneli do klejenia, a zaprojektowane zostały w taki sposób, by wizualnie pasować do każdej przestrzeni i harmonijnie integrować się z koncepcją pomieszczeń o dowolnym przeznaczeniu oraz urządzonych w każdym możliwym stylu. Taka uniwersalność to zasługa wzornictwa utrzymanego w gamie szarości, stanowiącej ponadczasowe tło aranżacyjne. W nowej kolekcji wineo znalazło się aż 16 dekorów, podzielonych na chłodne, ciepłe, czyste i słoneczne. Całość uzupełniają dwa intrygujące wzory graficzne o nazwach „Flowers” i „Ornament”, pozwalające na ułożenie na podłodze efektownej mozaiki. Warto tutaj wspomnieć, że pomysł przygotowania całej kolekcji biopodłóg opartej wyłącznie na różnych wariantach szarości przypadł do gustu nie tylko użytkownikom i dekoratorom wnętrz, ale również jury prestiżowego konkursu RED DOT Award, zwanego potocznie Oscarami desingu. Produkt marki wineo zwyciężył w kategorii „Product Design 2019”, pokonując ponad 5500 konkurentów z niemal całego świata.

