Wakacyjny niezbędnik podróży z dzieckiem

Pakowanie rzeczy dla dziecka to wyzwanie. Kiedy jednak podejdzie się do niego spokojnie i wcześniej opracuje spis najważniejszych przedmiotów, to sam proces może być szybki, łatwy i przyjemny. Od czego zacząć? Dobrym pomysłem jest przygotowanie dla malucha dwóch toreb – podręcznej, z najważniejszymi rzeczami i akcesoriami, niezbędnymi podczas samej podróży, a także większej walizki z rzeczami, które będą używane już w miejscu docelowym. Taki podział ułatwi odnalezienie właściwych przedmiotów i pozwoli uniknąć żmudnego przepakowywania toreb na lotnisku, dworcu czy parkingu przy autostradzie.

Bagaż podręczny – co w nim umieścić?

Mały plecak lub torba, którą rodzice będą mieli zawsze przy sobie, powinny zawierać przede wszystkim:

1. Dokumenty dziecka, czyli dowód osobisty lub paszport, książeczkę zdrowia oraz zaświadczenie o ubezpieczeniu.

2. Apteczkę z przyjmowanymi przez malucha lekami, zestawem plastrów i środkiem odkażającym, tremometrem, a także lekami przeciwbólowymi i przeciwgorączkowymi oraz środkami na chorobę lokomocyjną.

3. Jedzenie i picie na czas podróży, czyli kanapki i zdrowe przekąski w postaci owoców, pokrojonych w słupki warzyw czy bakalii, a także bidon lub butelkę niegazowanej wody źródlanej z niską zawartością sodu i składników mineralnych, np. marki Mama i ja. Na krótką podróż poręczna będzie nieduża butelka o pojemności 0,33l Mama i ja mini świetnie dopasowana do dziecięcych rączek. W dalszą drogę najlepiej zaopatrzyć się w butelkę

o pojemności 1,5l i kubeczek.

4. Komplet ubrań na zmianę (w tym lekką kurtkę lub bluzę) oraz mały kocyk, który przydać się może szczególnie w samolocie lub pociągu.

5. Chusteczki higieniczne i nawilżane, a także preparat antybakteryjny do mycia rąk na sucho.

6. Ulubioną zabawkę dziecka oraz gadżety, które umilą mu podróż, np. książeczki, kolorowanki, papier i kredki.

Bagaż podstawowy – o czym trzeba pamiętać?

Duża torba czy walizka, którą chowamy do bagażnika samochodu lub nadajemy jako główny bagaż w samolocie powinna zawierać w sobie wszystko to, co będzie potrzebne dopiero podczas urlopu. Jej zawartość trzeba oczywiście dopasować do warunków panujących w miejscu docelowym, jednak podstawowe elementy są zwykle podobne. Należą do nich:

1.Ubrania i obuwie na zmianę, dostosowane do zmiennej pogody i uwzględniające miejscowe atrakcje. Maluch na pewno będzie potrzebował kilku kompletów bielizny, piżamkę, koszulki i spodenki lub sukienki, cieplejszą bluzę, strój kąpielowy i klapki. W przypadku polskich jezior czy morza przydatne mogą okazać się kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy.

2. Kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji, w tym szampon i mydło, balsam lub oliwka do ciała, szczoteczka i pasta do zębów, a także grzebień lub szczotka. Jeżeli w podróż jedzie z nami niemowlę to konieczny będzie również zapas pieluch (zwykłych i do pływania) oraz krem przeciw odparzeniom.

3. Środki chroniące przed słońcem i wysoką temperaturą, czyli nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, krem z wysokim filtrem UV, balsam po opalaniu. Dobrym pomysłem jest również namiot plażowy lub parasol, a także woda termalna w spray’u.

4. Pozostałe leki i produkty apteczne, które mogą się przydać podczas urlopu: sól fizjologiczna i jałowe gaziki, leki przeciwbiegunkowe, prebiotyk i elektrolity, żel na stłuczenia i do stosowania po ukąszeniu przez owady, a także preparaty przeciw komarom i kleszczom.

5. Ręczniki plażowe (jeżeli nie będzie ich na miejscu) oraz specjalne ponczo lub szlafrok do okrycia malucha po wyjściu z wody.

6.Zabawki i wakacyjne gadżety w ilościach umiarkowanych: łopatki i wiaderka do piasku, dmuchane koło lub materac, kilka lubianych przez dziecko maskotek, figurek albo samochodów.

7. Kilka butelek wody niegazowanej, składem dopasowanej do potrzeb najmłodszych, np. Mama i ja, zwłaszcza jeżeli jedziemy do krajów, gdzie jakość wody w kranie pozostawia wiele do życzenia. Taki zapas pozwoli nam nie tylko dostarczyć dziecku odpowiednią ilość płynów, ale również przyrządzić na tej bazie kaszkę lub kleik.

Podczas pakowania rzeczy dla dziecka warto również zadbać o większe akcesoria, które na miejscu mogą okazać się niezbędne. W przypadku najmłodszych będzie to wózek, fotelik samochodowy, nocnik turystyczny, chusta lub ergonomiczne nosidło. Jeżeli podróż odbywa się własnym samochodem i macie odpowiednią ilość miejsca to starszakowi warto zapakować rower lub hulajnogę. Dobrym pomysłem jest również zaopatrzenie się w specjalną opaskę bezpieczeństwa, którą maluch będzie nosił na nadgarstku. Taki gadżet z danymi dziecka i numerem telefonu rodziców przyda się w sytuacji, gdy maluch zgubi się lub zabłądzi w nowym otoczeniu.

Woda źródlana Mama i ja

Cena:

1,5 L – cena: 2 zł

0,5 L – cena: 1,50 zł

0,33 L – cena: ok.1,2 zł