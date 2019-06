Czas na letnie pieczenie, czyli nowości w ofercie BackMit

Dłuższe dni, przyjemna temperatura, dawka tak utęsknionego słońca – to wszystko sprawia, że w trakcie letnich miesięcy zaczynamy lepiej funkcjonować i cieszymy się masą pozytywnej energii. Popołudnia i weekendy spędzane na świeżym powietrzu stają się normą, a elementem obowiązkowym takich chwil są smaczne ciasta przygotowywane w domowym zaciszu. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów marka BackMit wprowadziła do swojej oferty nowości - rodzynki, wiórki kokosowe, migdały płatki i orzechy ziemne prażone tarte. Produkty te łączą w sobie uniwersalność i łatwość wykorzystania, bogactwo substancji odżywczych, a także pyszny smak. Połączenie to sprawia, że są wprost stworzone do przygotowywania lekkich ciast i letnich deserów.

Bakaliowe smaki

Rodzynki to jedna z ulubionych przekąsek zarówno dzieci, jak i dorosłych. Mają swoje miejsce w każdej kuchni i często są dodatkiem do ciast, deserów czy lodów. Choć małe i niepozorne, ich wartości odżywcze są nie do przecenienia. Delikatny, słodki smak i mięsista suszona forma sprawiają, że trudno wyobrazić sobie bez ich udziału dobry sernik. Rodzynki BackMit to też gwarancja najlepszej jakości – wyselekcjonowane owoce pakowane są w specjalne torebki z folii metalizowanej, która pozwala zachować ich cenne wartości na długi czas. Doskonałym dodatkiem do wszelkiego rodzaju ciast i deserów są także popularne wiórki kokosowe. Nie mogło więc zabraknąć ich również w linii produktów do pieczenia BackMit. Wiórki kokosowe to nic innego jak specjalnie wysuszony i starty miąższ orzecha kokosowego, tak cenionego w krajach tropikalnych. Wyraźny, słodki smak idealnie dopełnia nie tylko różnego rodzaju wypieków, ale też desery lodowe, koktajle czy owsianki. Idealnym uzupełnieniem owocowych ciast będą również, gotowe do użycia Migdały płatki marki BackMit. Zapakowane są w poręczne, szczelne 150 g opakowanie, które pozwala zachować ich wyjątkowy smak i lekką wilgotność. Migdały często nazywane są „królem orzechów”. Nic w tym dziwnego, gdyż pod względem ilości właściwości odżywczych wygrywają z wieloma produktami. Przede wszystkim są źródłem wielu witamin i minerałów, które wspomagają pracę naszego organizmu. Ponadto, zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, które regulują metabolizm i zapobiegają gromadzeniu się tkanki tłuszczowej, przez co tak bardzo cenione są wśród osób dbających o zgrabną sylwetkę. Wśród nowości BackMit nie mogło zabraknąć również produktów tartych – grono to rozszerzyły Orzechy arachidowe prażone tarte. Te wywodzące się z Brazylii orzechy stanowią podstawę zdrowej i zbilansowanej diety, a przez dużą zawartość białka często sięgają po nie osoby uprawiające sporty siłowe. Orzeszki arachidowe Backmit dostępne są w 200 g wygodnym opakowaniu, gotowe od razu do użycia. Ich starta forma ułatwia prace kulinarne i w kilka minut pozwala na przygotować przepyszny letni deser.

BackMit Rodzynki

Pojemność: 200g

Cena: 3,99

BackMit Migdały płatki

Pojemność: 150g

Cena: 10,79

BackMit Wiórki kokosowe

Pojemność: 200g

Cena: 3,99

BackMit Orzeszki arachidowe prażone tarte

Pojemność: 200g

Cena: 3,99