Naprawa uszkodzonej elewacji z Akrylem Extra Zewnętrznym oraz Akrylem do Tynków marki Den Braven

Akryle to doskonale znane i powszechnie stosowane plastyczno-elastyczne kity, które zdają egzamin wszędzie tam, gdzie trzeba szybko i precyzyjnie wypełnić szczeliny w przegrodach budowlanych lub zamaskować niewielkie uszkodzenia ich powierzchni. Skutecznie wypełniają wszelkiego rodzaju rysy

i pęknięcia, gwarantując prosty sposób na uzyskanie gładkich ścian. Mogą być stosowane nie tylko wewnątrz pomieszczeń, ale też na zewnątrz budynków. Sprawdzą się więc doskonale w przypadku konieczności przeprowadzenia drobnych prac remontowych na elewacjach.



Odporny na warunki atmosferyczne



Chcąc wykorzystać akryl budowlany na zewnątrz, sięgnąć należy po specjalny preparat przeznaczony do stosowania w takiej lokalizacji. Musi on być odporny na działanie czynników atmosferycznych, a więc opadów, skrajnych temperatur czy promieni UV. Bez problemu w takich warunkach poradzi sobie Akryl Extra Zewnętrzny Den Braven. Ten wysoce plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej wyróżnia się na tle innych produktów dostępnych na rynku wyjątkową odpornością na działanie opadów atmosferycznych i wilgoci. Już po kilku godzinach od nałożenia nie straszny mu żaden deszcz. Wykazuje doskonałą przyczepność do betonu, tynków, drewna i ceramiki, nawet w przypadku podłoży wilgotnych. Warto też podkreślić, że ma bardzo dobre właściwości robocze – jest łatwy w aplikacji i profilowaniu, a także malowalny.



Dostosowany do struktury fasady



Tynk to najpopularniejszy rodzaj wykończenia elewacji. Bogata oferta rynkowa sprawia, że do wyboru mamy nie tylko szeroką gamę kolorystyczną, ale też różnorodne struktury. O ile uzupełnienie ubytków w fasadach o gładkiej powierzchni nie nastręcza większych trudności, o tyle próba zamaskowania rys i pęknięć w przypadku tynków strukturalnych nie zawsze przynosi oczekiwany efekt estetyczny. Rozwiązaniem tego problemu jest Akryl do Tynków Den Braven. Dzięki unikatowej formule zawierającej drobiny żwiru, pozwala na idealne zamaskowanie naprawianych miejsc w fasadach wykończonych tynkiem dekoracyjnym (np. mozaikowym, kamyczkowym) lub zacieranym „na ostro”. Po wyschnięciu akryl może być malowany farbami wodnymi lub syntetycznymi. Za pomocą pędzla z odrobiną wody możemy uzyskać dowolną strukturę ziarna dopasowując uszczelniacz do otoczenia.



W przypadku zauważenia pęknięć na elewacji, nie można ich bagatelizować i należy działać jak najszybciej. Nie tylko szpecą fasadę, która stanowi wizytówkę budynku, ale też mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń konstrukcji ścian zewnętrznych i ich zawilgocenia. Sięgając po specjalne akryle Den Braven, możemy być pewni skuteczności naprawy i bardzo dobrego rezultatu estetycznego.



