Za nami pierwsza fala letnich upałów, a prognozy na kolejne tygodnie zwiastują ciąg dalszy. Niestety część z nas musi przetrwać gorące dni w rozgrzanym do czerwoności mieście, z utęsknieniem czekając na zaplanowany urlop. Jeżeli nie możemy pozwolić sobie na ucieczkę na łono natury ani nie wybieramy się właśnie w podróż nad morze lub w inne, egzotyczne miejsce, to musimy znaleźć własny sposób na przetrwanie upałów. Najlepiej, aby było to rozwiązanie łatwo dostępne, działające natychmiastowo i zarazem przywodzące na myśl tropikalne klimaty. Dokładnie takie, jak mrożona herbata, przygotowana

z najlepszej jakości suszu i wzbogacona pysznymi dodatkami. Już jeden łyk chłodnego, aromatycznego napoju przyniesie oczekiwane orzeźwienie, a każdy kolejny pozwoli chociaż przez chwilę zapomnieć o palącym słońcu i 30-stopniowym skwarze za oknem. Jaką jednak herbatę wybrać? Wszystko zależy od indywidualnych preferencji, ponieważ doskonały napój można przygotować z każdej odmiany: białej, czarnej, zielonej i owocowej. Marka Czas na Herbatę na upalne dni szczególnie poleca takie kompozycje, jak Summer Shine, Letnie Orzeźwienie oraz Sunrise, których już same nazwy brzmią rześko i wakacyjnie. Jeżeli natomiast po zaparzeniu schłodzimy je w lodówce, dodamy kostki lodu i ulubione owoce to otrzymamy idealny napój na sezon letnich upałów. Równie smaczne

i orzeźwiające propozycje przygotować możemy m.in. w oparciu o kompozycję White Ice Tea, czyli połączenie białej herbaty Pai Mu Tan z truskawkami, skórką dojrzałych cytryn, egzotyczną papają oraz kwiatem pomarańczy, a także o Słoneczną Arkadię z zieloną herbatą Japan Gen Mai Cha i Sencha, słonecznikiem, bławatkiem i pomarańczą w rolach głównych.



Przygotowując własne herbaty mrożone dobrze jest eksperymentować ze składnikami, wprowadzać nowe dodatki i sezonowe owoce. Takie poszukiwania idealnego smaku będą fantastyczna przygodą i sprawdzianem kreatywności, a nagrodą – satysfakcja i maksymalne orzeźwienie. Jeżeli jednak nie mamy czasu na próby to dobrze jest skorzystać ze sprawdzonych pomysłów, takich jak propozycje marki Czas na Herbatę.



1. MALINOWA RAPSODIA



Co będzie potrzebne?



herbata owocowa MALINOWA RAPSODIA, borówki, plastry limonki, syrop żurawinowy, kostki lodu



Jak przygotować?



Zaparz 2-3 łyżeczki herbaty w 200 ml wody, według uznania dodaj syrop i odstaw do schłodzenia. Dodaj do tego borówki, limonkę i kostki lodu. Na końcu udekoruj listkiem mięty



2. DOLCE VITA



Co będzie potrzebne?



herbata turkusowa DOLCE VITA, dojrzałe mango, plastry cytryny, miód, kostki lodu



Jak przygotować?



Zaparz 1-1,5 łyżeczki herbaty w 200 ml wody, według uznania dodaj miód i odstaw do schłodzenia. Mango pokrój w kostkę i włóż na ten czas do zamrażarki. Następnie dodaj je do herbaty wraz z plastrem cytryny i kostkami lodu.



3. WELLNESS & SPA



Co będzie potrzebne?



kompozycja WELLNESS&SPA, plastry ogórka, limonki i/lub cytryny, syrop z czarnego bzu, kostki lodu.



Jak przygotować?



Zaparz 1-1,5 łyżeczki herbaty w 200 ml wody. Według uznania dodaj syrop i odstaw do schłodzenia. Plastry ogórka włóż na ten czas do zamrażarki, a następnie dołóż je wraz z plastrami limonki i kostkami lodu do herbaty i udekoruj listkami melisy.





Dolce Vita

Cena: 29,90 zł/100 g



Malinowa Rapsodia

Cena: 27,90 zł/100g



Wellness & SPA

Cena: 20,90 zł/100g



Summer Shine

Cena: 24,90 zł/100 g



Letnie Orzeźwienie

Cena: 29,90 zł/100g



Sunrise

Cena: 29,90 zł/100g



Słoneczna Arkadia

Cena: 27,90 zł/100g



White Ice Tea

Cena: 48,90 zł/100g





