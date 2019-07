Wysoka akumulacyjność cieplna ścian z silikatów

Akumulacyjność cieplna przegrody budowlanej polega na jej zdolności do gromadzenia ciepła. Ściana charakteryzująca się wysoką akumulacyjnością cieplną, długo się nagrzewa, a następnie przez długi czas oddaje zmagazynowane ciepło. W efekcie prowadzi to do stabilności termicznej budynku, czyli utrzymania ustalonej, optymalnej temperatury powietrza.

Chłodniej latem, cieplej zimą

W zimie materiał o dużej pojemności cieplnej chroni przed wahaniami temperatury zachodzącymi na zewnątrz i wewnątrz. Zapobiega wychładzaniu się pomieszczeń w przypadku zmniejszenia intensywności grzania instalacji c.o. lub nawet jej czasowego wyłączenia. Co więcej, zapewnia komfort ludziom przebywającym w pobliżu ścian (unikamy efektu zimnej ściany). Dzięki temu rozwiązaniu w zimie przewietrzanie pomieszczenia nie powoduje znaczącego obniżania temperatury. Akumulacyjność cieplna ma także znaczenie latem, ponieważ pozwala ograniczyć konieczność stosowania klimatyzacji. Nawet podczas upałów mury chronią budynek przed nadmiernym przegrzewaniem. Wszystko to przekłada się bezpośrednio na oszczędzanie energii potrzebnej do ogrzania lub ochłodzenia domu.

Zjawisko akumulowania ciepła w sposób szczególny wykorzystywane jest w przypadku tzw. budownictwa pasywnego, którego idea opiera się na jak najniższym wykorzystaniu energii ze źródeł nieodnawialnych oraz gromadzeniu i wykorzystaniu energii z promieniowania słonecznego i pochodzącej z wewnętrznych źródeł w sposób bierny.

Najlepsze rozwiązanie: ściana warstwowa z silikatów

Akumulacyjność cieplna przegrody wynika bezpośrednio z właściwości zastosowanego materiału ściennego. Jest ona tym większa, im większa jest masa bloczków i ich gęstość objętościowa. Elementy silikatowe o zwartej strukturze charakteryzują się najlepszą pojemnością cieplną wśród dostępnych na rynku materiałów murowych. W ramach Systemu Budowy H+H dostępne są wyroby wapienno-piaskowe o gęstości od 1400 do aż 2200 kg/m3, którą cechuje się H+H Silikat A PLUS. Masywne ściany z silikatów gwarantują łatwiejsze utrzymanie stałej temperatury.

Jednym z najlepszych rozwiązań pozwalających wykorzystać właściwości akumulacyjne przegród są ściany warstwowe z zastosowaniem muru z silikatów oraz ocieplenia z wełny mineralnej lub styropianu od strony zewnętrznej. Prowadzi to do akumulacji dużej ilości ciepła od wewnątrz, przy jednoczesnym zapobieganiu jego ucieczce na zewnątrz.