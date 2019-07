Odświeżanie metalowych ogrodzeń

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że największym wrogiem metalowych elementów w ogrodzie jest rdza. Powstający pod wpływem długiego kontaktu z wodą i wilgocią pomarańczowy nalot nie tylko wygląda nieestetycznie, ale również szkodzi powierzchniom stalowym, żeliwnym czy ocynkowanym. Na zaatakowanym przez rdzę ogrodzeniu najpierw pojawiają się charakterystyczne plamy, później materiał zaczyna się łuszczyć i kruszyć, a w konsekwencji mogą nawet pojawić się dziury bądź znaczne ubytki. Aby uniknąć takich sytuacji należy regularnie odnawiać parkan i zabezpieczać go farbami antykorozyjnymi, szczególną uwagę poświęcając przęsłom, zawiasom i elementom ozdobnym.

Ochrona i dekoracja za jednym pociągnięciem

W przypadku ogrodzeń wykonanych z metali żelaznych, takich jak stal i żeliwo, warto sięgnąć po Ferrobond marki Den Braven. Pod nazwą tą kryje się jednoskładnikowa farba, łącząca w sobie właściwości trzech różnych produktów – gruntu, podkładu oraz powłoki dekoracyjnej. W praktyce oznacza to, że malując ogrodzenie tylko jednym preparatem można równocześnie zniwelować pierwsze oznaki rdzy, skutecznie zabezpieczyć je przed dalszą erozją i nadać powierzchni nowy kolor oraz eleganckie, jedwabiste wykończenie. Z punktu widzenia użytkownika bardzo ważne jest, że Ferrobond można bez obaw aplikować wprost na rdzę, bez konieczności dokładnego oczyszczania skorodowanych elementów, a jedynie po wcześniejszym odtłuszczeniu, i usunięciu wszelkich luźnych fragmentów. Uzyskana powłoka nawet wtedy będzie trwała i stabilna, a właściwości antykorozyjne doskonałe i długoterminowe. Warto dodać, że w przypadku ogrodzeń ocynkowanych, stalowych lub z elementami aluminiowymi, taki sam efekt uzyskać można przy pomocy innego produktu marki Den Braven - jednoskładnikowej, dekoracyjno-ochronnej farby Cynkobond. Powierzchnie pomalowane tym preparatem będą w wysokim stopniu zabezpieczone przed rdzą, a do tego przez długi czas będą prezentowały się niezwykle elegancko i świeżo.

Właściwe przygotowanie kluczem do sukcesu

Stosowanie nowoczesnych farb antykorozyjnych Ferrobond lub Cynkobond to szybki i łatwy sposób na odświeżenie wyglądu metalowych ogrodzeń oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Warto jednak mieć na uwadze, że nawet najlepszej jakości produkt może nie spełnić pokładanych w nim nadziei, jeżeli nie będzie się go używało zgodnie z zaleceniami producenta i zasadami sztuki. W przypadku farb Den Braven do stosowania bezpośrednio na rdzę, najważniejsze jest staranne wymieszanie preparatu, ruchem sięgającym z samego dna puszki do góry. Należy to robić przez kilka minut, do czasu uzyskania jednolitego koloru, odpowiadającego próbnikowi. W trakcie samego malowania czynność mieszania trzeba dodatkowo regularnie powtarzać. Konieczność ta wynika z faktu, że farby antykorozyjne są mieszaniną lekkich i ciężkich frakcji. Podczas składowania te cięższe osiadają na dnie, a lżejsze znajdują się bliżej powierzchni, stąd niewłaściwe mieszanie może skutkować niejednolitym kolorem, obniżoną trwałością powłoki oraz jej gorszymi właściwościami. Dodatkowy czas, poświęcony na staranne wymieszanie farb, zaowocuje zatem bardziej elegancką, wytrzymałą i odporną na uszkodzenia powierzchnią na wszystkich metalowych elementach ogrodzenia.

Na koniec ważna wskazówka, która może w prosty i skuteczny sposób poprawić bezpieczeństwo domowników i wszystkich osób, odwiedzających posesję. Planując prace konserwacyjne w obrębie parkanu warto rozważyć pomalowanie słupów wjazdowych farbą Super Color Fluorescent w jednym z trzech intensywnych kolorów. Dzięki temu brama będzie lepiej widoczna, a wjazd samochodem na teren działki dużo łatwiejszy, szczególnie jeżeli droga dojazdowa skręca pod ostrym kątem, jest wąska lub osłonięta roślinnością.

