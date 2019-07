Ekspert podpowiada: Jak wybrać idealny dywan do pokoju dziecka?

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Wielość ról jakie w pokoju najmłodszych spełnia dywan sprawia, że jego wybór może stanowić dla rodziców nie lada wyzwanie. Ogromna gama dostępnych na rynku produktów nie ułatwia zakupu, tym bardziej, że zwłaszcza nieco starsze pociechy potrafią być wyjątkowo wymagającymi i niezdecydowanymi klientami. Pamiętajmy jednak, by podczas zakupów nie kierować się wyłącznie kwestiami wizualnymi. „Podstawowym kryterium, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę, jest wiek dziecka i sposób spędzania przez nie wolnego czasu na podłodze. Jeśli nasza pociecha samodzielnie raczkuje lub chodzi a jednym z jej ulubionych sposobów na poznawanie świata jest wkładanie różnych przedmiotów do buzi, zdecydowanie postawmy na dywan z krótkim i bardzo gęstym runem, a więc wykonany z przędzy heat setowej fryzowanej”, podpowiada Piotr Biegański, ekspert firmy ARTE. „Takie dywany znacznie łatwiej utrzymać w czystości, dlatego szybciej usuniemy z nich pokruszone przez niemowlaka jedzenie czy rozlany napój. Dodatkowo na ich powierzchni bardzo dobrze widać drobne elementy, które mogłyby zostać przypadkowo połknięte przez maluszka i stanowić dla niego zagrożenie. Decydując się na model o długim i puszystym runie musimy mieć na uwadze, że trudniej będzie nam zauważyć i w porę podnieść zgubioną w nim monetę, urwany guzik czy inny niewielki przedmiot ”, dodaje ekspert. „W przypadku dywanu do pokoju nieco starszego dziecka czy nastolatka możliwości wyboru są znacznie większe. Pamiętajmy jednak, że jeśli nasza pociecha jest alergikiem lub posiada czworonożnego pupila znacznie lepszym rozwiązaniem będą niewielkie dywany płaskotkane, wykonane z materiałów syntetycznych. Nie tylko łatwiej je odkurzyć, ale też nie gromadzi się w nich kurz i sierść, a dodatkowo – w odróżnieniu od modeli wykonanych z runa wełnianego – nie pylą”, wyjaśnia ekspert firmy ARTE.

Dla chłopców i dziewczynek, maluszków i nastolatków

Idealny dywan do pokoju dziecka powinien być przede wszystkim bezpieczny, wytrzymały i funkcjonalny. Dobrze też, by był przyjemny w dotyku, gwarantując pociechom komfort i chroniąc je przed wyziębieniem, zwłaszcza w chłodne wieczory, które chętnie spędzają na podłodze oddając się zabawie czy lekturze książek lub komiksów. Nie możemy jednak zapominać o aspekcie wizualnym, który dla najmłodszych domowników ma szczególnie znaczenie. W końcu pokój to ich małe królestwo, a w przypadku nastolatków, niejednokrotnie poszukujących własnego stylu, także miejsce, w którym mogą wyrazić swoją osobowość i kreatywność. Zadbajmy zatem, by dywan odpowiadał oczekiwaniom pociechy oraz był dostosowany do stylistyki wnętrza. „Niezwykle bogata oferta dostępnych na rynku produktów sprawia, że bez trudu znajdziemy dywan, który wpisze się w nawet najbardziej wyszukane gusta. Z myślą o młodszych dzieciach producenci oferują modele, na których pojawiają się postaci z bajek, zwierzęta, kwiaty, samochody itp. W pokoju chłopca sprawdzi się też motyw boiska piłkarskiego lub miasta pokrytego siatką ulic, które będzie stanowić idealną przestrzeń do zabawy samochodzikami”, radzi Piotr Biegański z firmy ARTE. „Jeśli pokój współdzielą chłopiec i dziewczynka lub rodzeństwo w różnym wieku, rozsądniejszym rozwiązaniem będzie wybór dywanu o bardziej uniwersalnym wzorze, np. z motywem gwiazdek, trójkątów czy pasów, i stonowanym kolorze (szarości, beże). Takie modele zawsze będą modne i tak szybko nie znudzą się dzieciom, a dodatkowo łatwiej będzie je dostosować do wystroju wnętrza, gdy z czasem zechcemy np. wymienić meble lub przemalować ściany”, dodaje specjalista. „Jeśli chodzi o pokoje nastolatków, to tu wybór jest tak naprawdę nieograniczony. W przypadku tej grupy wiekowej możemy postawić zarówno na uniwersalne wzory, np. zygzaki czy kropki, ale też wizerunki miast, muzycznych idoli czy gwiazd popkultury lub po prostu dywany jednolite, np. cieszące się ogromną popularnością modele shaggy o bardzo długim i przyjemnym w dotyku runie”, podpowiada ekspert firmy ARTE.

Niezależnie od tego na jaki dywan ostatecznie się zdecydujemy, zadbajmy, by był on nie tylko ładny, ale też dostosowany do wieku i potrzeb jego użytkownika. Zwróćmy też uwagę, by wybrany model gwarantował dziecku komfort i bezpieczeństwo podczas codziennych aktywności, a jednocześnie był trwały i łatwy w czyszczeniu.

Więcej informacji na temat oferty ARTE można znaleźć na stronie https://www.arte.pl/ oraz w salonach sprzedaży.