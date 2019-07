Wnętrzarskie inspiracje z Pakietem H+H easy

System Budowy H+H kojarzony jest przede wszystkim z wysokiej jakości zestawem materiałów z betonu komórkowego i silikatów, który służy głównie do wznoszenia ścian i stropów podczas budowy. Konieczność drobnych prac murarskich może pojawić się jednak także na etapie wykańczania wnętrz czy remontu, zwłaszcza jeśli chcemy wprowadzić do pomieszczeń indywidualnie zaprojektowane, wbudowane na stałe elementy wystroju. H+H wychodzi naprzeciw takim potrzebom i w ramach systemu oferuje specjalne rozwiązanie ułatwiające realizację tego typu prac.

Wszechstronność zastosowań

Pakiet H+H easy to zestaw płytek z betonu komórkowego o wymiarach 600 x 200 mm. Dostępne są one w dwóch grubościach: 50 i 100 mm. Doskonale nadają się do podziału wnętrz na mniejsze obszary za pomocą ścianek działowych i przepierzeń, zabudowy otworów, rur czy słupów, a także tworzenia wnęk pod garderoby czy schowki. To prosty sposób na obudowę wanny lub brodzika, aranżację wyspy kuchennej czy barku. Płytki mogą posłużyć do tworzenia ciekawej i trwałej alternatywy dla klasycznych mebli, a więc wbudowanych na stałe regałów i półek, szafki umywalkowej czy RTV. Dzięki wysokiej ognioodporności (Euroklasa A1) mogą być stosowane także jako obudowa kominka. Mrozoodporność materiału pozwala również na wykorzystywanie go na zewnątrz, np. do wznoszenia grilli ogrodowych i innych elementów małej architektury.

Beton komórkowy w wersji kompaktowej

Płytki Pakietu H+H easy produkowane są z wysokiej jakości betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m3. Dzięki temu charakteryzują się dużą wytrzymałością na ściskanie (3 MPa), co pozwala budować z nich trwałe i odporne na uszkodzenia konstrukcje. Bez problemu możemy więc powiesić lub postawić na nich nawet ciężkie przedmioty. Mogą być bez trudu docinane, a także ustawiane dowolną stroną. Izotropowość betonu komórkowego sprawia bowiem, że elementy wykazują te same parametry techniczne we wszystkich kierunkach. Warto podkreślić, jak łatwa jest praca z betonem komórkowym, który można ciąć przy użyciu najprostszych narzędzi, takich jak np. piła widiowa.

Wykonanie otworów, bruzd czy dostosowanie płytki pod konkretny wymiar nie wymaga wysiłku i nie powoduje kurzu ani bałaganu. Co więcej, wszystkie elementy charakteryzują się dużą dokładnością wymiarową i gładką powierzchnią. Łączone na cienką spoinę tworzą równe ścianki. Można je wykończyć każdą wyprawą tynkarską, ale też po zagruntowaniu bezpośrednio pokryć gładzią lub przykleić na nich płytki. Kolejną ważną zaletą betonu komórkowego jest jego stosunkowo niewielki ciężar. W zależności od grubości płytki, pojedynczy element waży zaledwie 3,6 lub 7,2 kg. Idea Pakietu H+H easy opiera się na pomyśle pakowania płytek po 6 lub 3 szt. Taki zafoliowany zestaw waży jedynie 21,6 kg i może być przewożony nawet samochodem osobowym. Sprzedaż płytek w niewielkich pakietach pozwala dostosować ich zakup dokładnie do zapotrzebowania. Nie musimy nabywać całej palety materiału, co

w przypadku prac wykończeniowych najczęściej stanowiłoby zdecydowanie zbyt dużą ilość.