Ciepły dom z betonu komórkowego

Od kiedy wprowadzono zaostrzone przepisy dotyczące termoizolacyjności przegród, o energooszczędności budynków mówi się bardzo dużo. Na parametry związane z ciepłochronnością zwracają uwagę inwestorzy publiczni i deweloperzy, ale świadomość ich znaczenia jest też coraz większa wśród osób budujących własny dom. I nic dziwnego, bowiem nie tylko jest to związane z koniecznością spełnienia wymagań Warunków Technicznych, ale przekłada się później na realne koszty ogrzewania.

Na co zwrócić uwagę?

Energooszczędność materiałów budowlanych można rozpatrywać w odniesieniu do kilku aspektów. Najbardziej znany parametr to współczynnik przenikania ciepła U, który opisuje termoizolacyjność konkretnych przegród. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obecnie współczynnik U dla ścian zewnętrznych nie może być wyższy niż 0,23 W/m2K, a od stycznia 2021 r. nie będzie mógł przekraczać 0,20 W/m2K - tłumaczy ekspert firmy H+H Polska.

Parametrem opisującym bezpośrednio właściwości termoizolacyjne materiału jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Im jest niższy, tym większa ochrona przed ucieczką ciepła. Warto przeanalizować też opór cieplny przegrody R, który zależy od rodzaju materiału i jego grubości. Porównując specyfikację techniczną produktów murowych, należy także pamiętać, że termoizolacyjność materiałów murowych jest tym większa, im mniejsza jest ich gęstość objętościowa.

Dlaczego beton komórkowy?

Beton komórkowy swoje wyjątkowe właściwości zawdzięcza licznym kulistym porom wypełnionym powietrzem. Stanowi ono aż 85% struktury tego materiału. Przekłada się to na doskonały współczynnik λ, który dla betonu komórkowego kształtuje się na poziomie 0,085 ÷ 0,205 W/(m·K). W ofercie Systemu Budowy H+H znaleźć można elementy murowe z betonu komórkowego o różnej gęstości od 300 do 800 kg/m3. Do przegród warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia z wełny mineralnej lub styropianu stosuje się najczęściej bloczki gęstości 400 ÷ 600. Bloczki o niższych gęstościach odznaczają się tak dobrą termoizolacyjnością, że jako jedne z nielicznych dostępnych na rynku materiałów konstrukcyjnych mogą posłużyć do wznoszenia ścian jednowarstwowych. Przegroda z bloczków H+H Gold 2,0-350 TERMO o szerokości 48 cm bez żadnej dodatkowej izolacji osiąga U = 0,20 W/(m2K), a z bloczków H+H Gold+ 1,5-300 SUPERTERMO tylko 0,17 W/(m2K).

Warto dodać, że na energooszczędność budynku wpływ będzie miał nie tylko rodzaj materiału, ale też sposób wykonania przegród. Elementy z betonu komórkowego mogą poszczycić się bardzo dużą dokładnością wymiarową, dzięki czemu mogą być łączone na tzw. zaprawę cienkowarstwową. Ograniczenie grubości spoin do minimum sprawia, że ściana jest jednorodna termicznie i pozbawiona mostków termicznych.