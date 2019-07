Nowodvorski Lighting z prestiżową nagrodą Red Dot przyznaną lampie „Q” LED

Polska firma z prestiżowym wyróżnieniem

Nagroda Red Dot Design Award przyznawana jest od ponad 60-ciu lat – po raz pierwszy wręczono ją w 1955 roku. Organizatorem konkursu od początku jego istnienia jest Design Zentrum Nadrenia Północna-Westfalia z siedzibą w Essen w Niemczech. Co roku o prawo do posługiwania się charakterystycznym logiem czerwono-białej kropki ubiegają się tysiące producentów i projektantów z całego świata. Red Dot Design Award to wyjątkowo ceniona nagroda i rozpoznawalny znak będący potwierdzeniem doskonałego wzornictwa i najwyższej jakości produktów. O jej prestiżu może świadczyć fakt, że zwycięzcy wybierani są przez kilkudziesięcioosobowe, międzynarodowe jury składające się z ekspertów w dziedzinie projektowania i designu. Wydarzeniem towarzyszącym przyznaniu wyróżnień jest Noc Projektantów, odbywająca się w Red Dot Design Museum, w budynku dawnej kopalni Zollverein w Essen, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W tym roku w gronie uczestników imprezy znalazła się polska firma Nowodvorski Lighting z Częstochowy, której lampa „Q” LED projektu Łukasza Jaworskiego zdobyła nagrodę Red Dot Design Award 2019 w kategorii Projektowanie produktu. Oprócz odebrania certyfikatu potwierdzającego przyznanie prestiżowego trofeum przedstawiciele firmy wzięli udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, a także mieli możliwość zwiedzić wystawę pokonkursową, na której zgromadzone zostały wszystkie zwycięskie projekty, oraz uczestniczyć w uroczystej kolacji i zorganizowanej po niej zabawie tanecznej.

Design na światowym poziomie

Nagrodzony tytułem Red Dot Design Award 2019 model „Q LED” firmy Nowodvorski Lighting to minimalistyczna lampa wisząca, wykonana z aluminium. Jej przekrój jest asymetryczny, co pozwala uzyskać efekt subtelnego spływania światła po wewnętrznej części lampy oraz jego niesymetrycznego rozproszenia. Umożliwia to doświetlenie wybranego fragmentu przestrzeni bez ryzyka oślepienia użytkownika. Dostępna w kolorze białym lub czarnym efektownie prezentuje się zarówno pojedynczo, jak i w większej grupie, tworząc ciąg opraw świetlnych idealnych do oświetlenia przestrzeni w biurach lub innych obiektach użyteczności publicznej. Przyznane wyróżnienie stanowi piękne ukoronowanie 25-letiej historii firmy Nowodvorski Lighting i potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych przez nią produktów, które wpisują się w najnowsze trendy wnętrzarskie i są w stanie konkurować nie tylko z wiodącymi rodzimymi markami, ale też świetnie radzą sobie na rynku europejskim. „Staramy się, aby produkty z naszej oferty były unikalnym połączeniem nowatorskich rozwiązań, funkcjonalności i ciekawego wzornictwa. Fakt, że oferowana przez nas lampa „Q” LED została zwycięzcą prestiżowej nagrody Red Dot Design Award 2019 w kategorii Projektowanie produktu, jest tego najlepszym dowodem”, podkreśla Olga Krywult, członkini zarządu Nowodvorski Lighting.