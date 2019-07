Nowość! Kolekcja WHEEL marki Nowodvorski Lighting – przenieś trendy do swojego mieszkania

Połączenie czerni z elementami złota to jeden z najmodniejszych kierunków w aranżacji wnętrz. W tym sezonie projektanci stawiają także na zestawienie materiałów o różnych teksturach. W nawiązaniu do światowych trendów we wzornictwie marka Nowodvorski Lighting stworzyła kolekcję lamp WHEEL.