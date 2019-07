Herbaciane preferencje Polaków

Do wyboru, do koloru

Tradycja picia herbaty ma w naszym kraju bardzo długą historię i można zaryzykować stwierdzenie, że w każdym polskim domu znajdzie się przynajmniej jedno opakowanie aromatycznego suszu. O ile jednak jeszcze kilkanaście lat temu w naszych kuchniach najczęściej gościła herbata czarna, o tyle teraz ma ona silną konkurencję w postaci odmian zielonych, białych, czerwonych czy owocowych. Z badania przeprowadzonego przez markę Czas na Herbatę wśród ich klientów wynika, że obecnie najpopularniejszą herbatą w Polsce jest zielona, po którą w ostatnim roku sięgało aż 50% ankietowanych. Na drugiej pozycji uplasowała się herbata czarna z wynikiem 43%, a na kolejnych owocowa (22%), czerwona pu-erh (14%), biała (11%) oraz żółta (3%). Co ciekawe, badanie pokazało, że herbata czarna była częściej wybierana przez mężczyzn niż kobiety (52 do 39%), w przeciwności do herbaty zielonej, którą kobiety wybierały w 54% przypadków, a mężczyźni w 39%. Pewne rozbieżności widać także w odniesieniu do różnych rejonów Polski. We Wrocławiu, Trójmieście czy mniejszych miejscowościach (do 150 tysięcy mieszkańców) wygrywa herbata zielona z wynikami na poziomie 55, 47 i 48 procent. Na Śląsku natomiast wciąż faworytką jest odmiana czarna – jako ulubioną wskazało ją aż 47% ankietowanych.

Kiedy, gdzie i jak?

Analizując preferencje Polaków wyraźnie widać, że traktujemy herbatę, jako ważny element swojego życia i większość z nas nie wyobraża sobie dnia bez wypicia przynajmniej kilku filiżanek. Aż 32% ankietowanych wskazało bowiem, że ulubiony napój parzy 2 razy dziennie, ¼ robi to trzykrotnie w ciągu dnia, a 22% - cztery lub więcej razy. W jakich sytuacjach zatem sięgamy po herbatę i kiedy pijemy ją najczęściej? Z jednej strony jest ona świetną towarzyszką chwil relaksu (48% odpowiedzi ogółem i aż 56% wyników we Wrocławiu) oraz spotkań z rodziną lub znajomymi (31%), z drugiej - stanowi doskonały dodatek do posiłków. Aż 43% ankietowanych wskazało, że to właśnie posiłek jest jedną z najczęstszych okazji do skosztowania herbaty. Zdecydowana większość badanych (88%) zadeklarowała również, że zdarza im się przynajmniej raz na jakiś czas sięgać po ten napój podczas jedzenia. Szczególnie chętnie Polacy wybierają herbatę do śniadania (51%) oraz kolacji (39%), nieco rzadziej - do obiadu (37%) i podwieczorku (25%). Z badania przeprowadzonego przez markę Czas na Herbatę wynika również, że aż 57% z nas najczęściej parzy herbatę bezpośrednio w kubku (57%) lub dzbanku (22%). Mniej popularnymi naczyniami są natomiast filiżanki (20%) i szklanki (11%).

Czas na zakup

W ciągu ostatnich kilku lat zauważyć można zdecydowany wzrost świadomości zakupowej konsumentów, ich zainteresowanie składem produktów oraz miejscem ich pochodzenia. Dotyczy to również sklepów, w których Polacy robią zakupy – coraz częściej szukają oni pomocy w specjalistycznych salonach, zapewniających profesjonalne doradztwo i towary najwyższej jakości. Z badania przeprowadzonego przez markę Czas na Herbatę wynika, że średnio aż 72% ankietowanych preferuje zakup herbaty właśnie w wyspecjalizowanych herbaciarniach. Na poszukiwania do hipermarketów udaje się 28% badanych, a do dyskontów – 8%. Wyniki te nieco różnią się na Śląsku, gdzie firmowe salony odwiedza 59% mieszkańców, hipermarkety 35%, natomiast 14% stawia na dyskonty. Zaskakująco mała grupa miłośników herbaty (średnio 5%, w tym 8% w Trójmieście, 5% na Śląsku, 4% we Wrocławiu i 3% w mniejszych miejscowościach) decyduje się na złożenie zamówienia przez Internet. Może to jednak wynikać z faktu, że aż 62% konsumentów jako główną przyczynę kupowania herbaty podało jej smak i zapach, których nie da się do końca zweryfikować online. Inne istotne powody sięgania po ten napar to – zdaniem ankietowanych – korzystne działanie dla zdrowia (średnio 27% odpowiedzi, z czego aż 32% w mniejszych miejscowościach) i przyzwyczajenie (19%). Jeżeli chodzi o moment robienia zakupów to 41% badanych (w tym 47% we Wrocławiu, 40% w małych miastach i ok. 37% na Śląsku oraz w Trójmieście) decyduje się na wizytę w sklepie dopiero wtedy, gdy zabraknie im herbaty w domu, 38% działa pod wpływem impulsu i zakupy robi spontanicznie, a 14% planuje zakup z wyprzedzeniem w sytuacji, gdy herbaciana kompozycja ma być wręczona jako prezent.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony herbata.net. Znajdą Państwo tam nie tylko informacje o marce i produktach Czas na Herbatę, ale również szereg ciekawostek i inspiracji z aromatycznego świata herbat.