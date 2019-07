Naturalna, bielona lub rustykalna, w odcieniach złota, szarości albo ciemnego brązu – dębowa podłoga może mieć wiele odsłon i w każdej z nich prezentować się równie dobrze. Dowodem na to są panele laminowane z nowej kolekcji wineo 500 medium V4, które dostępne są w aż 15 różnych dekorach, idealnie odwzorowujących rysunek i fakturę szlachetnego drewna. Aby jeszcze lepiej oddać klimat pierwowzoru i nadać panelom autentyczności, zostały one wykończone czterostronną V-fugą. Naturalna kolorystyka różnych odmian dębu, frezowane krawędzie i format pełnej deski o wymiarach 1288 x 195 mm sprawiają, że podłoga ułożona z paneli laminowanych wineo 500 medium V4 zachwyca realistycznym wyglądem i po ułożeniu może stać się prawdziwą ozdobą wnętrza.

Konkurencja dla natury

Nowa kolekcja marki wineo to propozycja dla wszystkich, którzy dębową podłogę cenią nie tylko za wygląd, ale też za doskonałą jakość. Panele laminowane wineo 500 medium V4 w niczym nie ustępują naturalnym deskom, a w niektórych aspektach nawet je przewyższają. Przede wszystkim zostały one stworzone z myślą o wnętrzach mieszkalnych o dużym natężeniu ruchu, dlatego cechuje je wysoka trwałość i podwyższona odporność na ścieranie (klasa AC5) oraz zniszczenia. Dodatkowym atutem jest płyta nośna Aqua Stop i impregnowane krawędzie, dzięki którym panele można układać nawet w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnia i łazienka. Co więcej, nowoczesne podłogi wineo bardzo łatwo utrzymać w czystości, nie wymagają one tak pracochłonnej konserwacji jak prawdziwe drewno, a do tego dużo wygodniej i szybciej się je montuje. Dzięki sprawdzonemu, bezklejowemu systemowi łączenia Loc Tec panele można ułożyć bardzo sprawnie i już po kilku godzinach cieszyć się piękną podłogą o wyglądzie dębu w przeróżnych odmianach: naturalnej, bielonej lub rustykalnej.

Dodatkowe informacje o podłogach marki wineo dostępne są na stronie internetowej: http://www.wineo-polska.pl/panele-podlogowe/.