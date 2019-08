Jak przygotować niezapomniane baby shower?

Przyszła mama w roli głównej

Najważniejsza zasada udanego baby shower jest prosta: królować ma na nim przyszła mama i mające się pojawić na świecie maleństwo. Czas, miejsce i atrakcje podczas przyjęcia powinny być więc dopasowane do możliwości, preferencji i samopoczucia ciężarnej. Ostatnie tygodnie przed porodem są zwykle trudne, dlatego przyjęcie najlepiej urządzić w przytulnym wnętrzu, zapewniającym wygodne miejsce do siedzenia i dobry klimat do rozmów oraz rozkoszowania się słodkim poczęstunkiem. Może to być mieszkanie bliskiej przyjaciółki, przydomowy ogród albo wynajęta sala, udekorowane odpowiednimi ozdobami. Jeżeli przyszła mama zna płeć dziecka i chce się nią pochwalić, warto postawić na ozdoby w odcieniu klasycznego różu lub błękitu. W innym przypadku można zadbać o bardziej neutralne dekoracje, np. utrzymane w złotej, białej lub zielonej tonacji. Ciekawym pomysłem jest również zorganizowanie przyjęcia z motywem przewodnim, nawiązującym np. do ulubionej bajki ciężarnej lub ukochanej książki z dzieciństwa. Wykreowanie świata rodem z Alicji w Krainie Czarów czy Kopciuszka może być nie lada wyzwaniem, ale z pewnością wzruszy i ucieszy bohaterkę imprezy.

Rozkosz dla podniebienia

Kiedy już wybierzemy termin, miejsce i motyw przewodni baby shower, warto pomyśleć nad imprezowym menu. Tego typu przyjęcia zwykle odbywają się w godzinach popołudniowych, dlatego królują na nich słodkości i niewielkie przekąski, uwzględniające dietę przyszłej mamy. Dobrym pomysłem są muffinki i babeczki, kruche ciasteczka, a także sezonowe owoce i pokrojone w słupki warzywa. Centralne miejsce na stole powinien zajmować tort z tematycznymi ozdobami z masy cukrowej, np. dziecięcymi bucikami, grzechotką czy bocianem. Modną opcją jest zamówienie minimalistycznego tortu w neutralnych kolorach, jednak z zabarwioną na niebiesko lub różowo masą w środku. Przyszła mama może w taki sposób poinformować przyjaciółki, czy spodziewa się chłopca czy dziewczynki. Pozostając w temacie bufetu, warto pamiętać, że baby shower jest przede wszystkim okazją do świętowania i nie może na nim zabraknąć odpowiednich napojów. Oczywiście żaden alkohol nie wchodzi w grę, jednak kolorowe koktajle można przygotować również z soków, owoców i niegazowanej wody źródlanej Mama i ja. W upalne popołudnie orzeźwienie przyniesie napój na bazie wody i zmiksowanego arbuza, z dodatkiem soku grejpfrutowego oraz soku z cytryny. Świetnym zastrzykiem witaminowym dla przyszłej mamy będą również zielone koktajle z kiwi i banana, z dodatkiem liści szpinaku oraz odrobiną wody, a także pyszne smoothie z burakiem, marchewką i jabłkiem.

Czas radości, czas zabawy

Ostatnim elementem udanego baby shower jest dobór odpowiednich atrakcji. Oprócz obdarowywania ciężarnej prezentami dla niej i oczekiwanego maluszka, warto zaplanować kilka gier i zabaw, angażujących wszystkich obecnych na przyjęciu. Do najpopularniejszych rozrywek należy zgadywanie obwodu brzucha przyszłej mamy, wymyślanie ciekawych imion i przyszłych zainteresowań dziecka, a także przeprowadzenie testu wiedzy o rozwoju i wychowywaniu potomstwa. Idąc bardziej kreatywną drogą można zaproponować uczestniczkom malowanie brzucha ciężarnej, wspólne dekorowanie śpioszków lub koszulek specjalnymi farbami do tkanin, a także przygotowanie dla młodych rodziców słoika z inspirującymi i motywującymi hasłami. Kiedy po narodzinach dziecka zdarzą się im trudniejsze chwile lub momenty zwątpienia, będą mogli wylosować karteczkę z miłymi słowami, przywracającymi wiarę we własne możliwości i umiejętności. Ciekawą opcją jest również powrót do dzieciństwa, czyli wspólne śpiewanie ulubionych piosenek z przedszkola, oglądanie ukochanych bajek czy wspominanie ciekawych wydarzeń z tamtego okresu. Warto też poprosić gości o przyniesienie swoich zdjęć z czasów niemowlęcych, aby przyszła mama zgadywała, kto z obecnych jest na danej fotografii. Śmiechu, radości i pozytywnej energii na pewno wówczas nie zabraknie, a samo przyjęcie na długo zapadnie w pamięć głównej bohaterce.

Woda źródlana Mama i ja

Cena:

1,5 L – cena: 2 zł

0,5 L – cena: 1,50 zł

0,33 L – cena: ok.1,2 zł