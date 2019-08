Ciche i wytrzymałe ściany działowe z silikatów

Inwestorzy dużą wagę przykładają zwykle do wyboru elementów murowych na ściany zewnętrzne, wychodząc często z założenia, że parametry przegród wewnętrznych nie mają większego znaczenia. Tymczasem ściany działowe również wpływają na komfort i funkcjonalność wnętrz. Warto więc do ich budowy wykorzystać materiały, które nie tylko wydzielą poszczególne pomieszczenia, ale też zapewnią w nich ciszę oraz pozwolą na estetyczne i praktyczne wykończenie.

Cisza jak makiem zasiał

Jednym z najważniejszych aspektów wygodnego miejsca zarówno do pracy, jak i odpoczynku, jest ochrona przed hałasem. Z tego względu izolacyjność akustyczna to niezmiernie istotny parametr ścian działowych. W znacznym stopniu zależy on od gęstości materiału, z którego wzniesiona jest przegroda. Generalna zasada brzmi: im większa gęstość bloczków, tym lepsza izolacyjność akustyczna. Masywne ściany z silikatów trudno jest wprawić w drgania, dzięki czemu stanowią skuteczną barierę przed niechcianymi dźwiękami z sąsiednich pomieszczeń. W Systemie Budowy H+H znaleźć można wapienno-piaskowe elementy murowe o wysokiej klasie gęstości od 1,8 do 2,2. Wszystkie produkty silikatowe przeznaczone do wznoszenia ścian działowych z powodzeniem spełniają wymagania normowe dotyczące wymaganej ochrony przed hałasem. Co więcej, w ofercie H+H znaleźć można też specjalne bloczki o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Są one przeznaczone do wnętrz w sposób szczególny narażonych na intensywny hałas lub wymagających wyjątkowego wytłumienia dźwięków, np. budowy ścian oddzielających od pomieszczeń sanitarnych lub technicznych, a także różnego rodzaju szachtów. H+H Silikaty A i H+H Silikaty A Plus pozwalają zbudować przegrodę o świetnej izolacyjności akustycznej (współczynnik RA,1 o wartości od 48 dB do 60 dB) przy grubości 12 lub 18 cm.

Solidne ściany pod każdą szafkę

Duża gęstość bloczków silikatowych przekłada się nie tylko na bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, ale także dużą wytrzymałość. Co prawda ściany działowe nie odgrywają znaczącej roli w statyce budynku, jednak dzięki temu parametrowi mamy pewność, że przegroda przeniesie obciążenia użytkowe, będzie trwała i solidna nawet przy niewielkiej grubości. Podstawowa grubość ścian działowych z wyrobów wapienno-piaskowych to 8 i 12 cm. A cieńsze ściany działowe to większe pomieszczenia. Przegrody z tego materiału pozwalają na łatwy i stabilny montaż różnego rodzaju ciężkich przedmiotów. Bloczki wapienno-piaskowe tworzą najlepsze podłoże do wykonania prostych i pewnych zakotwień. Bez problemu powiesimy na nich półki w spiżarni, szafki kuchenne, biblioteczkę czy duży telewizor.

Łatwa budowa i wykończenie

Elementy murowe z silikatów dostępne w Systemie Budowy H+H produkowane są w wysokiej klasie dokładności wymiarowej T2. Dzięki temu mogą być murowane nie tylko na tradycyjną zaprawę, ale także na tzw. cienką spoinę przy użyciu zaprawy cienkowarstwowej (klejowej). Równe bloczki o gładkiej powierzchni to gwarancja szybkiej i bezproblemowej budowy. To również spore ułatwienie na etapie wykańczania wnętrz. Można je pokryć dowolnym tynkiem albo nawet nałożyć bezpośrednio gładź gipsową, uzyskując świetny efekt estetyczny.

Wybór elementów silikatowych z Systemu Budowy H+H do budowy ścian działowych daje możliwość stworzenia cichych, przestronniejszych pomieszczeń, które bez trudu wykończymy i dowolnie zaaranżujemy.