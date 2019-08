Skuteczna izolacja pod deski tarasowe z Aqua Blocker Liquid

Deski na tarasie to wyraźny trend, który dominuje w architekturze mieszkaniowej już od kilku lat. I nic dziwnego, bo szlachetny wygląd naturalnego materiału może stanowić ozdobę każdej elewacji. Co więcej, jego walory użytkowe również są nie do podważenia. Miła w dotyku powierzchnia sprawia, że z przyjemnością staniemy na niej nawet bosą stopą, nie nagrzewa się tak bardzo jak płytki ceramiczne, a dzięki ryflowaniu zyskuje właściwości antypoślizgowe. Z tych względów nawierzchnię tarasów na płycie betonowej, które wcześniej wykończone były ceramiką, dziś chętnie pokrywa się deskami

z naturalnego drewna lub kompozytu.

Dlaczego trzeba zaizolować podłoże pod deski tarasowe?

Dość oczywiste wydaje się to, że drewno stosowane na zewnątrz, zwłaszcza w przypadku miękkich gatunków rodzimych, wymaga zabezpieczenia i późniejszej regularnej konserwacji. Natomiast nie każdy już pamięta o tym, że zaizolować trzeba również betonowe podłoże, na którym deski mają zostać ułożone. Nie powinno się ich montować bezpośrednio na betonie, a pomiędzy poszczególnymi elementami należy zostawić przerwy, które umożliwią swobodną pracę materiału. Podstawowym zagrożeniem dla trwałości betonu jest zatem spływająca pomiędzy szczelinami woda, a także śnieg zalegający zimą na tarasie. Ale nie tylko. Zmieniająca się temperatura zimą powoduje wielokrotne zamarzanie i odmarzanie podłoża. Latem beton narażony jest na wysokie temperatury i silne promieniowanie UV. Pamiętać też należy, że z drewna wypłukiwane są garbniki, które również mogą prowadzić do korozji betonu. Aby zapobiec niszczeniu podłoża należy je więc zaizolować przy pomocy odpowiednio dobranego preparatu. Przede wszystkim powinien on zapewniać skuteczne zabezpieczenie przeciwwodne i przeciwwilgociowe. Musi być też odporny na pozostałe czynniki atmosferyczne, czyli promieniowanie UV, mróz i wysokie temperatury. Ważne, aby był elastyczny i zapewniał mostkowanie niewielkich pęknięć. Wszystkie te wymagania spełniają nowoczesne hybrydowe masy hydroizolacyjne, jak np. Aqua Blocker Liquid marki Bostik.

Izoluje i mostukuje rysy

Aqua Blocker Liquid marki Bostik to hybrydowa, jednokomponentowa masa uszczelniająca, która z powodzeniem może być stosowana do zabezpieczenia płyty betonowej pod deski tarasowe z drewna naturalnego lub kompozytu. Produkt jest przeznaczony do trwałej ochrony konstrukcji stykającej się z ziemią, jak również powierzchni poziomych narażonych na opady. Jest odpowiedni do stosowania na różnych podłożach, w tym betonie. Jego istotną zaletą jest mostkowanie rys do 5 mm, dzięki czemu sprawdzi się nie tylko do nowych konstrukcji, ale także istniejących płyt o niewielkich uszkodzeniach. Nie zawiera wody, a także rozpuszczalników organicznych ani bitumów. Sprzedawany jest w formie gotowej do użycia gęstej masy. Zaleca się jej nakładanie w dwóch prostopadłych do siebie warstwach przy pomocy welurowego wałka z krótkim włosem. Pomiędzy aplikacjami należy zachować 8 godzin przerwy. Pełne utwardzenie hydroizolacja uzyskuje po upływie doby. Wtedy można przystąpić do montowania legarów, na których zostaną ułożone deski tarasowe.

www.bostik.pl