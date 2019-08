Maroko opisywane jest jako kraina kolorów i wzorów. Odwiedzając ten kraj na każdym kroku możemy natknąć się na geometryczne odniesienia i wyszukane zestawienia kolorystyczne. Wzór koniczyny marokańskiej stał się inspiracją do stworzenia dywanu Albany Ogee Camel, który świetnie dodaje nie wiem wnętrzom orientalnej nuty i przywołuje na myśl słoneczne, afrykańskie klimaty, a jednocześnie może być doskonałym przełamaniem minimalistycznego wystroju. Dzięki intrygującemu wzorowi ozdobi i ożywi każdą przestrzeń. Regularny kształt koniczyny sprawi, że wnętrze będzie wyglądało na bardziej harmonijne i spójne, a beżowy kolor doda mu subtelności. Dywan dedykowany jest miłośnikom podróży oraz wielbicielom modnych dodatków.

Najwyżej jakości skład i świetne wykonanie

Podłoga jest miejscem, w którym, wbrew pozorom, spędzamy dużo czasu. To tam niejednokrotnie bawią się nasze dzieci a my relaksujemy się czy spożywamy posiłki. Dlatego tak ważne jest, aby była przytulna i bezpieczna, w czym pomóc może wysokiej jakości dywan. Ręcznie wykonany model Albany Ogee Camel, dostępny w ofercie firmy ARTE, został wykonany w 100% z wełny, dlatego zapewni maksymalny komfort użytkowania. Dzięki specjalnej budowie włókien będzie łatwy do utrzymania w czystości, a jego faktura przez lata pozostanie niezmienna. Wełna jest bardzo sprężystym materiałem, który jest odporny na odgniecenia, a zatem mimo częstego chodzenia po nim dywan nie odkształci się, a runo zawsze zachowa swój pierwotny kształt. Dywan Albany Ogee Camel urzeka beżowym kolorem i obok innych – równie modnych i świetnie wykonanych dywanów z kolekcji Albany – może stanowić atrakcyjną i funkcjonalną dekorację pomieszczenia.

Miękkie, mierzące 6 mm runo będzie miłym ukojeniem dla stóp po ciężkim dniu spędzonym w pracy. Dywan sprawdzi się we wnętrzach o różnej wielkości. Dostępny jest w czterech rozmiarach, od najmniejszego, o wielkości 80 x 150 cm, przez 120 x 170 cm i 160 x 230, aż po największy, o wymiarach 200 x 290 cm.

Więcej informacji na temat oferty ARTE można znaleźć na stronie https://www.arte.pl/ oraz w salonach sprzedaży.