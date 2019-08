Trudno wyobrazić sobie dom bez szkła. Materiał ten wykorzystywany jest bowiem nie tylko w oknach, ale również stanowi ważny element wyposażenia wnętrz. Szyby montowane są w witrynach i gablotach do ekspozycji książek lub ulubionych bibelotów, pełnią też rolę parawanów nawannowych i ścianek prysznicowych, a także buduje się z nich terraria dla rodzinnych pupili. Silikon szklarski marki Den Braven to preparat, który idealnie nadaje się do zastosowania w każdym z tych miejsc, stanowiąc elastyczne, a zarazem bardzo szczelne spoiwo między szkłem a innymi materiałami. Wykorzystać go można do uszczelnień na styku szyby z drewnem lakierowanym, stalą emaliowaną, ceramiką, terakotą, glazurą i gresem szkliwionym, a także z samym szkłem. Co więcej, doskonale przyczepny Silikon szklarski marki Den Braven stosować można nie tylko wewnątrz pomieszczeń, ale również na zewnątrz, ponieważ jest on wyjątkowo trwały i odporny na czynniki zewnętrzne. Nie kruszy się, nie pęka ani nie żółknie nawet pod wpływem deszczu, mrozu czy silnego działania promieni słonecznych.

Cel: gładka, trwała i odporna fuga

Silikon szklarski marki Den Braven, czyli jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający z octowym systemem utwardzania, wyróżnia się doskonałymi właściwościami technicznymi i szerokim spektrum zastosowań, a do tego jest materiałem bardzo prostym w użyciu. Dostępny jest on w opakowaniu w formie wygodnego kartusza, dzięki czemu aplikacja jest łatwa i szybka, a przy tym wyjątkowo precyzyjna. Dodatkową zaletą Silikonu szklarskiego marki Den Braven jest jego kolorystyka. Występuje on bowiem nie tylko w klasycznej, przezroczystej odsłonie, ale również w barwie białej i brązowej. Dzięki temu odcień uszczelniacza można lepiej dopasować do koloru drewnianej ramy okiennej, płyty meblowej czy ceramiki łazienkowej. Wykonana z silikonu fuga jest zatem nie tylko trwale elastyczna, gładka i połyskliwa, ale również prawie niewidoczna na tle uszczelnianych powierzchni.