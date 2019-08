Elegancja i minimalizm w nowoczesnej odsłonie – dywan Ascot Silver z oferty firmy ARTE

Szary kolor kojarzy się zwykle z równowagą, spokojem i wycieszeniem. Z myślą o tych, którzy chcą uzyskać taki efekt w swoim mieszkaniu firma ARTE wprowadziła do oferty ręcznie tkany dywan Ascot Silver. Jest on doskonałym rozwiązaniem dla miłośników minimalizmu i może stanowić wspaniałą ozdobę nowoczesnego salonu, a jednocześnie pozwoli na stworzenie prawdziwie przytulnego miejsca do odpoczynku po męczącym dniu. Niebanalna faktura dywanu przyciągnie uwagę zarówno domowników, jak i ich gości. Wykonany z dwóch rodzajów przędzy – delikatnie matowej wełny zastosowanej na środku oraz lekko połyskującej wiskozy wykorzystanej na obrzeżach, doda wnętrzu elegancji i szyku.