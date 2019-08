Na co zwrócić uwagę wybierając panele do pokoju dziecka?

Podłoga do zadań specjalnych

Każdy rodzic wie, że podłoga służy dzieciom nie tylko do chodzenia, ale wykorzystywana jest również jako miejsce do zabawy, ćwiczeń gimnastycznych, przeglądania ulubionych książek czy rysowania. Powinna być zatem ciepła i przyjemna w dotyku, a także bezpieczna dla małych stóp. Z tego też względu idealnym rozwiązaniem do pokoju malucha są panele winylowe. Ich powierzchnia jest miękka, a zarazem odpowiednio stabilna i mocna, dlatego najmłodsi mogą śmiało oddawać się na niej ulubionym rozrywkom. „Warto podkreślić, że nowoczesne panele winylowe, na przykład z kolekcji wineo 400 wood XL z bezklejowym systemem montażu Connect są montowane na macie silentComfort, która doskonale tłumi odgłosy kroków i chroni przed poślizgiem. Dzięki niej podłoga jest jeszcze bezpieczniejsza dla dzieci, a przy tym cicha. Tę ostatnią cechę docenią z pewnością nie tylko domownicy, ale również mieszkający niżej sąsiedzi, którzy nie będą musieli przez cały dzień słuchać tupotu małych stóp. Warto też podkreślić, że podłoga ta jest też przyjemna w dotyku”, wyjaśnia ekspert marki wineo.

Wybór na lata

Bieganie w brudnych od piasku butach, szuranie krzesłami, mocne przyciskanie kredek podczas rysowania, wyścigi zabawkowymi autami i spacery z wózkiem dla lalek to tylko niektóre wyzwania, którym sprostać musi podłoga w pokoju dziecięcym. Mówiąc prościej – niemal cały czas jest ona narażona na zniszczenia, zarysowania i zaplamienia. „Warto pamiętać, że wyobraźnia i energia najmłodszych nie mają granic, zatem wybierając materiał do aranżacji podłogi w ich pokoju warto postawić na produkt naprawdę trwały i wytrzymały. Panele winylowe, takie jak na przykład wineo 800 craft, wyróżniają się podwyższoną odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, dlatego są doskonałym rozwiązaniem do pokoju dziecięcego”, tłumaczy specjalista firmy wineo. „Z uwagi na zdrowie maluchów i wygodę rodziców dobrym pomysłem jest również wybór materiału z warstwą antystatyczną. Tego typu panele łatwiej jest utrzymać w czystości, a do tego w mniejszym stopniu osadza się na nich kurz, co szczególnie docenią rodzice małych alergików”, dodaje ekspert.

Ponadczasowa baza

Urządzając pokój dziecka warto pamiętać, że pierwsze lata jego życia to okres intensywnego rozwoju i nabywania nowych umiejętności. To również czas, kiedy bardzo szybko zmieniają się gusta i upodobania najmłodszych, szczególnie w odniesieniu do postaci z bajek, wymarzonego zawodu w przyszłości czy uprawianego sportu. Trzeba mieć zatem na względzie, że w ciągu lat wystrój tego pomieszczenia będzie się wielokrotnie zmieniał i dopasowywał do aktualnych potrzeb oraz zainteresowań pociechy. Wybierając panele winylowe do pokoju dziecka warto zatem postawić na klasykę i nie eksperymentować z wzorami, dzięki czemu nie trzeba będzie często wymieniać nawierzchni. „Podłoga w uniwersalnej kolorystyce pozwoli na stworzenia trwałej i stabilnej bazy dla różnorodnych aranżacji stanowiąc świetny punkt wyjścia do przeprowadzenia nawet gruntownej metamorfozy wnętrza. Panele laminowane i winylowe o wyglądzie drewna to uniwersalne rozwiązanie aranżacyjne, które sprawdzi się zarówno w przypadku pokoju niemowlaka, przedszkolaka, jak i nastolatka”, mówi specjalista firmy wineo. „W ofercie renomowanych producentów paneli znaleźć można zarówno produkty utrzymane w jasnej kolorystyce, jak i w ciemniejszych tonacjach, a do tego z różnorodną strukturą powierzchni i sposobem wykończenia. Bez trudu można zatem znaleźć panele odpowiednie do pokoju malucha, a zarazem spójne z aranżacją reszty domu”, dodaje na koniec ekspert firmy wineo.

