Jak gęstość bloczków z betonu komórkowego wpływa na ich właściwości?

Gęstość objętościowa to niezmiernie ważny parametr betonu komórkowego. Ma bowiem wpływ na wiele jego właściwości, m.in. izolacyjność cieplną i akustyczną oraz wytrzymałość. Klasa gęstości określa średnią gęstość materiału w stanie suchym, czyli stosunek jego masy do objętości. W kompleksowym Systemie Budowy H+H znaleźć można bloczki z betonu komórkowego w bardzo szerokim zakresie gęstości – od 300 do 700 kg/m3. Dzięki nowoczesnemu procesowi produkcji możliwe jest zaplanowanie ich gęstości i wytwarzanie elementów o określonych cechach.

Termoizolacyjność

Beton komórkowy uzyskuje się z piasku kwarcowego, cementu, wapna i wody, a swoje wyjątkowe właściwości zawdzięcza on środkowi porotwórczemu, który „spulchnia” tę mieszankę. Powstają w ten sposób miliony równomiernie rozmieszczonych porów powietrznych. Powietrze zamknięte

w komórkach jest doskonałym izolatorem termicznym, zatem im bardziej „napowietrzony” materiał, tym lepiej będzie chronił przed ucieczką ciepła. Pozwala to zrozumieć, w jaki sposób gęstość objętościowa przekłada się na termoizolacyjność produktów murowych – generalna zasada jest taka, że gęstość jest odwrotnie proporcjonalna do izolacyjności cieplnej. A więc „najcieplejsze” są bloczki najniższych klas gęstości – wyjaśnia ekspert firmy H+H Polska. Należą one do jednych z nielicznych materiałów murowych, z których można wznosić ściany jednowarstwowe. Przykładowo przegroda z bloczków H+H Gold+ 2,0–350 TERMO o szerokości 48 cm bez żadnej dodatkowej warstwy ocieplenia osiąga współczynnik przenikania ciepła U = 0,19 W/(m2·K), a z bloczków H+H Gold+ 1,5–300 SUPERTERMO tej samej szerokości zaledwie U = 0,17 W/(m2·K).

Izolacyjność akustyczna i wytrzymałość

Najwyższa termoizolacyjność bloczków niskich klas gęstości nie oznacza, że są one najlepszym wyborem do każdego zastosowania. Niższa gęstość objętościowa wiąże się bowiem ze spadkiem izolacyjności akustycznej oraz wytrzymałości. Najlepiej przed niechcianymi dźwiękami chronią bowiem ciężkie elementy, które trudno wprawić w drgania. Również wytrzymałość na ściskanie jest lepsza w przypadku materiału o mocnej, zwartej strukturze. Należy więc dokładnie przeanalizować, które z właściwości są kluczowe dla danej przegrody. O ile dla ścian zewnętrznych jednowarstwowych priorytetem jest bez wątpienia izolacyjność termiczna, to już w przypadku ścian warstwowych, znaczny ciężar ochrony przed ucieczką ciepła spoczywa na warstwie ociepleniowej z wełny mineralnej lub styropianu. Z tego względu na przegrody zewnętrzne tego rodzaju najczęściej wybierane są elementy z betonu komórkowego o gęstości 400-600 kg/m3, które są doskonałym kompromisem pomiędzy walorami cieplnymi a akustycznymi i wytrzymałościowymi. W przypadku ścian wewnętrznych wydzielających pomieszczenia, które wymagają szczególnego wygłuszenia, warto sięgnąć po bloczki o gęstości 600-700 kg/m3. Świetnie sprawdzą się w takim przypadku np. bloczki H+H Silver, Gold lub Gold+ 600 oraz 700, które zadbają o odpowiednią akustykę wnętrz – podsumowuje Robert Janiak z firmy H+H Polska.

Bloczki z betonu komórkowego stanowią materiał dobry do wznoszenia niemal każdej ściany. Warto jednak zastanowić się przed ich wyborem i dokładnie dopasować gęstość elementów do rodzaju ściany i właściwości przegrody, które chcielibyśmy osiągnąć.

Więcej informacji na www.HplusH.pl