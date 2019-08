Jak dodać wnętrzom charakteru? Co zmienić, żeby pokój wydawał się większy, a domownicy mogli cieszyć oko pięknym wystrojem? W wielu przypadkach to właściwie dobrany dywan jest odpowiedzią na tego rodzaju aranżacyjne dylematy. Jedną z propozycji firmy ARTE jest Pyramid Silver, który – za sprawą ciekawego wzoru w niewielkie trójkąty przypominające piramidy – będzie w stanie odmienić przestrzeń salonu. W zależności od kierunku ułożenia runa i kąta padania światła może mienić się różnymi kolorami, utrzymanymi w tonacjach srebra i beżu. Jest to zasługa zastosowanej do produkcji dywanu wiskozy, która charakteryzuje się wysokim połyskiem powodującym tzw. efekt „śliskości” – dzięki temu przestrzeń optycznie się powiększy a pokój zyska niebanalny charakter. Bardzo modny w tym sezonie srebrny kolor będzie stylowym uzupełnieniem każdego wnętrza – ozdobi je i doda elegancji. Sprawdzi się także w połączeniu z dodatkami i elementami wyposażenia utrzymanymi w intensywnych odcieniach.

Kiedy wygląd idzie w parze z jakością…

… powstaje dywan Pyramid Silver. Został on wykonany ręcznie w Indiach, metodą tuftingu, co gwarantuje mu trwałość i wysoką jakość. Jego wysokie, mierzące 10 mm runo otuli stopy i zapewni uczucie miękkości podczas chodzenia. Dzieci będą mogły swobodnie biegać po nim boso a dorośli docenią go podczas wieczornych seansów przed telewizorem, układania klocków z pociechą czy zabaw z czworonożnym pupilem. Wszystko za sprawą wiskozy – swoim wyglądem przypomina jedwab, jest od niego jednak wytrzymalsza i…. tańsza, co przekłada się na cenę dywanu.

Z myślą o pomieszczeniach różnej wielkości dywan Pyramid Silver dostępny jest w ofercie firmy ARTE w czterech praktycznych rozmiarach: 140 x 200 cm, 160 x 230 cm, 200 x 290 cm oraz 230 x 330 cm.

Więcej informacji na temat oferty ARTE można znaleźć na stronie https://www.arte.pl/ oraz w salonach sprzedaży.