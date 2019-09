Uniwersalny sposób na trwałe podłogi z drewna

Drewniane podłogi nie tylko zachwycają pięknym wyglądem, ale również mogą być trwałym i solidnym rozwiązaniem na wiele lat. Pamiętać jednak należy, że ten naturalny materiał ma swoje wymagania. Aby cieszyć się jego urodą przez długi czas, już na etapie montażu trzeba dobrać odpowiedni klej, który będzie dostosowany do rodzaju drewna, podłoża, a także typu okładziny podłogowej. Drewniane posadzki mogą bowiem przybierać różne formy – parkietu z mniejszych lub większych elementów, litych desek o różnych szerokościach, czy cieszących się ostatnio dużą popularnością desek warstwowych. Te ostatnie zdobywają obecnie coraz szersze grono zwolenników. Dzięki złożonej, warstwowej konstrukcji, deski warstwowe pozwalają stworzyć bezpieczną i trwałą posadzkę, charakteryzującą się większą wytrzymałością na naprężenia i minimalnymi szczelinami pomiędzy deskami. Wierzchnia część dekoracyjna wykonana jest z wysokogatunkowego, szlachetnego drewna. Jej grubość z reguły wynosi około 4-6 mm, co umożliwia kilkukrotne cyklinowanie.

Klej na każdą podłogę

Drewniana podłoga pracuje. Deski pod wpływem zmian temperatury i wilgotności mogą odkształcać się oraz zwężać i rozszerzać. Zjawisko to jest szczególnie wyraźne w przypadku dużych elementów oraz posadzek ułożonych na ogrzewaniu podłogowym. Klej użyty do montażu musi kompensować te ruchy, dlatego jedną z jego kluczowych cech powinna być elastyczność. Nibofloor PK100 marki Bostik pozwala doskonale spełnić te warunki - nie tylko jest trwale elastyczny, ale też nie powoduje pęcznienia drewna. Ten nowoczesny klej na bazie hybrydowej może być stosowany do parkietu mozaikowego i litych desek do szerokości 100 mm. Szczególnie polecany jest do desek dwu- i trójwarstwowych. Jego uniwersalność dotyczy też podłoża, na które można go aplikować – począwszy od jastrychów cementowych i anhydrytowych, przez beton, tynk, różne rodzaje cegieł, po płyty OSB i sklejkę. Bardzo dobre właściwości mechaniczne kleju Nibofloor PK100 przekładają się też na komfort akustyczny. Podłoga mniej przenosi dźwięki, a stabilnie zamocowane deski nie skrzypią pod wpływem kroków. Produkt nie zawiera rozpuszczalnika ani silikonów i jest bezwonny.

Szybkie i bezproblemowe prace

Nibofloor PK 100 marki Bostik to jednoskładnikowy preparat gotowy do użycia. Sprzedawany jest w praktycznym opakowaniu – wiadro zawiera dwa aluminiowe worki po 7 kg. Przed nałożeniem kleju podłoże nie musi być gruntowane. Ważne jest natomiast, aby sprawdzić jego wilgotność. W przypadku jastrychu cementowego nie powinna ona przekraczać 2%, a anhydrytowego 0,5%. Klej Nibofloor PK 100 nie wymaga odparowania. Nanosi się go w prosty sposób za pomocą pacy zębatej. Dodatkowo szybko wysycha, co znacznieprzyspiesza dalsze prace. Na podłogę można wejść już po 12 godzinach, a pełne utwardzenie klej uzyskuje po 24-48 godzinach (w zależności od temp eratury i wilgotności względnej powietrza). Po upływie 48 godzin można przystąpić do szlifowania i lakierowania posadzki. Ogrzewanie podłogowe powinno zostać wyłączone na dwa dni przed planowanym montażem podłogi i stopniowo włączane po tygodniu od pełnego utwardzenia się kleju.

Podłoga z naturalnego drewna już od lat zdobywa przychylność architektów i użytkowników. Szerokie grono wielbicieli zawdzięcza nie tylko wyjątkowemu urokowi i szerokim możliwościom aranżacyjnym, ale również trwałością i wytrzymałością. Aby tak się jednak stało, warto zadbać, by już na etapie montażu wykorzystane zostały odpowiednie produkty, które pozwolą jej tę trwałość zachować na długo.

