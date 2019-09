Wyklejanie, ozdabianie i przygotowywanie kreatywnych obrazków z różnych materiałów to zajęcia bardzo lubiane przez większość dzieci. Dorośli zwykle nie podchodzą do tego typu zadań z równie wielkim entuzjazmem, ale nawet oni czasem muszą sięgnąć po klej czy taśmę

i zabrać się do pakowania prezentów, wklejania zdjęć do rodzinnego albumu albo zawieszenia małych obrazków w pokoju dziecięcym. Dwustronnie klejące kropelki Glu Dots, jedna z kreatywnych propozycji w ofercie marki Bostik to propozycja, która ułatwi wszelkie prace artystyczne i pomoże w szybki oraz skuteczny sposób zamocować w domu różnego rodzaju elementy dekoracyjne. Te niewielkie, bezbarwne, dwustronnie klejące kropelki wiecznie żywego kleju w trwały sposób łączą ze sobą różne materiały, z papierem, plastikiem, szkłem i gumą włącznie. Dzięki temu świetnie sprawdzą się w każdej sytuacji. Bez trudu poradzą sobie z oderwaną ozdobną listewką, piórkami, wyciętymi z kartonu postaciami czy też ozdobnymi tasiemkami i styropianowymi figurkami. Dla jeszcze większej wygody użytkowników, samoprzylepne kropelki Glu Dots dostępne są w dwóch wersjach: trwale mocującej (extra strong) i usuwalnej (removable). Pierwsza z nich przyda się do przygotowywania prac plastycznych i mocowania stałych elementów dekoracyjnych, a także do drobnych napraw, wymagających sklejenia. Drugą najlepiej wybrać wtedy, gdy trzeba coś przykleić tylko na pewien czas, np. karteczki

z notatkami lub plakaty. Łatwe do usunięcia kropelki sprawdzą się również podczas zawieszania sezonowych ozdób - przytwierdzą je

na tyle mocno, by wytrzymały kilka dni lub tygodni, a zarazem tak delikatnie, by później nie został po nich żaden widoczny ślad.

Praktyczne i poręczne kropelki samoprzylepne Glu Dots marki Bostik to świetna alternatywa dla znanych i popularnych metod klejenia.

Z powodzeniem zastąpią klej w tubce, pistolet ręczny z klejem termotopliwym, a także jedno- i dwustronne taśmy, sprawiając jednocześnie, że prace dekoracyjne będą łatwe, szybkie i przyjemne.