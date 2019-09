Na zakupy marsz!

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie, kiedy rozpocząć przygotowanie wyprawki dla swojej pociechy. W sklepach akcja „Powrót do szkoły” rozpoczyna się już w lipcu, jednak warto poczekać z zakupami do końcówki sierpnia, a nawet początków września, kiedy pojawiają się obniżki cenowe. Być może do tego czasu na stronach internetowych szkół umieszczone zostaną także listy

z sugerowanymi akcesoriami, które powinny znaleźć się w wyprawce ucznia. W ten sposób wybierzemy wszystkie wymagane przez nauczycieli akcesoria i unikniemy zakupu niepotrzebnych przedmiotów. Co istotne, jeżeli dziecko nie należy do grona pierwszaków, zweryfikujmy jakie elementy szkolne z ubiegłego roku są jeszcze w dobrym stanie i nie wymagają wymiany.

Szkolna wyprawka - praktyczne porady

Dobrym pomysłem jest podpisanie wszystkich przyborów szkolnych (np. inicjałami), co pozwoli uniknąć niepotrzebnych nieporozumień w sytuacji, gdy kilkoro uczniów będzie miało np. takie same zestawy kredek. Warto kupować zeszyty w miękkich okładkach - zmniejszy to ciężar plecaka. Pamiętajmy, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), tornister szkolny nie powinien ważyć więcej niż 10% wagi dziecka. Z kolei, gdy plecak mimo tego jest zbyt ciężki, można zastanowić się nad alternatywą, czyli torbą na kółkach. Z kolei kompletując strój na WF, zorientujmy się najpierw, czy szkoła nie wymaga ubrań w konkretnych kolorach. Przy wyborze obuwia stawiajmy natomiast na materiały przewiewne i naturalne, w których małe stópki nie będą się zbytnio pocić.

Odpowiednie nawodnienie małego żaka

Oprócz standardowego wyposażenia plecaka nie wolno zapominać o zdrowej przekąsce

i zaopatrzeniu dzieci w wodę. Mimo że zapotrzebowanie na płyny determinuje wiek, płeć, czy ruchliwość dziecka, to jednak wzrasta ono z każdym rokiem życia. Choć dla nas dorosłych, to tylko kilka godzin spędzonych w szkolnych murach, dla dzieci to bardzo intensywny czas, w którym potrzebują odpowiedniego nawodnienia. Wysiłek fizyczny, jak również intelektualny sprawiają, że maluch w ciągu dnia szkolnego traci duże ilości wody. Jaki jest tego efekt? Nagły spadek koncentracji, brak siły do aktywnego uczestniczenia w lekcji lub ogólne osłabienie organizmu, sprawiają, że podczas przerwy nawet zabawa w „berka” przestaje być interesująca. Jaką wodę zapakować dziecku do plecaka? Najlepszym rozwiązaniem jest wybór wody źródlanej, która jest dopasowana składem do potrzeb najmłodszych i charakteryzuje się niskim poziomem mineralizacji oraz niewielką zawartością sodu. Jednocześnie jest odpowiednio przebadana i nie posiada w swoim składzie żadnych substancji uznanych za szkodliwe. Dzięki temu ugasi pragnienie, orzeźwi i doda energii do dalszego działania. W zależności od ilości miejsca w plecaku, dobrym wyborem jest butelka wody Mama i ja o pojemności 0,5l, dostępna również w wersji z wygodnym ustnikiem lub mniejsza butelka - 0,33l Mama i ja mini, dedykowana zwłaszcza najmłodszym.

Pamiętajmy, że kompletowanie wyprawki dla dziecka może być świetną przygodą, która pozwoli spędzić czas z maluchem, pogłębić relację i wspólnie przygotować się na wyzwania nowego roku szkolnego.

Mama i ja przygotowało listę zakupów, którą warto wziąć pod uwagę podczas tworzenia wyprawki:

1. Podręczniki i ćwiczenia

2. Plecak lub torba na kółkach

3. Zeszyty (w kratkę, w linie, do religii, zeszyt do nut)

4. Okładki i etykiety na zeszyty

5. Dzienniczek ucznia

6. Piórnik

7. Wyposażenie piórnika (pióro, wkłady do pióra, długopisy, ołówki, gumka, temperówka, kredki, korektor)

8. Flamastry

9. Farby i pędzelki

10. Blok techniczny i blok rysunkowy

11. Bibuła kolorowa

12. Nożyczki, klej, taśma

13. Strój do WF-u i/lub strój na basen

14. Buty zmienne

15. Woda Mama i ja lub Mama i ja mini

16. Pojemnik na drugie śniadanie

Woda źródlana Mama i ja

Cena:

1,5 L – cena: 2 zł

0,5 L – cena: 1,50 zł

0,33 L – cena: ok.1,2 zł