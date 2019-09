Elastyczną izolację łatwiej zamontować

Głównym celem izolacji jest ochrona przed stratami energii i kondensacją w instalacjach. Oprócz stosowania wysokiej jakości produktów kluczowe znaczenie w tym względzie ma również ich prawidłowy montaż. Aby przebiegał szybko i sprawnie warto sięgać po elastomeryczne i polietylenowe pianki izolacyjne, które wykazują się wysoką elastycznością i tym samym ułatwiają uzyskanie szczelnej izolacji na instalacji. „Sięgając po izolacje wykonane z kauczuku czy innych elastycznych materiałów nie tylko jesteśmy w stanie szybciej zamocować je na rurach, ale też zmniejszamy prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelności na izolacji, ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia kondensacji czy mostków termicznych. Na rynku są już nawet dostępne otuliny wyposażone w specjalną warstwę samoprzylepną, dzięki której montaż przebiega szybko, łatwo i jest czysty. Przykładem może być izolacja AF/Armaflex® firmy Armacell wyposażona w reagującą na nacisk warstwę samoprzylepną na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, która dodatkowo została osłonięta folią polietylenową. Ponieważ kauczuk jest tworzywem bardzo elastycznym, dokładnie dopasowuje się do nawet najbardziej skomplikowanych kształtów i może się wiązać na całej grubości izolacji w punktach krytycznych (np. przejścia, łączenia, itp.). Tym samym AF/Armaflex® istotnie ułatwia instalację izolacji, także w trudno dostępnych miejscach, skraca czas układania oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu podczas montażu”, wyjaśnia Maria Witkowska, dyrektor techniczny ds. obsługi rynku z firmy Armacell.

Profesjonalne narzędzia i odpowiednie przygotowanie instalacji

Poza wyborem łatwej w montażu otuliny istotny wpływ na prawidłowy przebieg prac instalacyjnych ma również przestrzeganie wytycznych określonych przez jej producenta oraz stosowanie odpowiednich narzędzi. Oprócz instrukcji montażu dołączonych do produktów pomocne mogą być też różnego rodzaju filmy instruktażowe, które znajdziemy na stronach internetowych producentów czy oficjalnych kanałach

w mediach społecznościowych. Znajdziemy w nich nie tylko najważniejsze informacje na temat profesjonalnego wykonania instalacji, ale w większości przypadków również prezentację przedstawiającą dokładnie, krok po kroku, sposób przygotowania i aplikowania materiału izolacyjnego oraz kluczowe techniki pracy. „Najważniejszą kwestią, o której musimy pamiętać przed przystąpieniem do montażu izolacji, jest skompletowanie odpowiednich akcesoriów zgodnych z wytycznymi producenta otuliny. Zazwyczaj są to noże, miarka, linijka metalowa, kreda lub specjalne długopisy (do wyznaczenia linii cięcia na powierzchni izolacji), cyrkiel, nożyczki, pędzle i szpachelka. Dobrym pomysłem może być zakupienie zestawu Armacell Toolbox – gotowego kompletu narzędzi zamkniętego w praktycznej, lekkiej, solidnej i zamykanej na klucz walizce”, podpowiada ekspert firmy Armacell. „Przed rozpoczęciem montażu izolacji zadbajmy, by noże były bardzo ostre a klej (o ile jest zalecany) świeży, rekomendowany przez daną firmę i przeznaczony stricte do konkretnego produktu. Nie zapomnijmy też o czystych pędzelkach do nanoszenia kleju – powinny być z krótkim, sztywnym włosiem. Do większych powierzchni, w celu przyspieszenia prac, zaleca się stosowanie szpachli lub niepiankowego wałka. Pamiętajmy też, by przed przystąpieniem do pracy wyłączyć instalację oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, oczyścić rury z kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i pyłu. Do czyszczenia samej izolacji, która mogła zabrudzić się np. w trakcie transportu czy przechowywania, stosujmy wyłącznie specjalny, zalecany przez producenta płyn czyszczący”, dodaje Maria Witkowska z firmy Armacell.

