Design w parze z funkcjonalnością

Naturalne, bielone lub rustykalne, w odcieniach złota, szarości albo ciemnego brązu – panele odwzorowujące rysunek i fakturę dębu mogą być utrzymane zarówno w ciepłej, jak i chłodnej tonacji i w każdej z nich prezentować się równie dobrze. „Dowodem na to jak bogata jest gama paneli występujących w optyce dębu może być oferta marki wineo. Dekory takie jak Tirol Oak White, Aumera Oak, Storm Oak, Tirol Oak Honey czy Tirol Oak Silver doskonale odzwierciedlają niepowtarzalny rysunek słojów, barwę i strukturę naturalnego drewna zachwycając realistycznym wyglądem i stanowiąc prawdziwą ozdobę wnętrz”, wyjaśnia Grzegorz Mazur, ekspert marki wineo. Co istotne, dostępne na rynku panele o dekorze dębu coraz częściej niczym nie ustępują naturalnym deskom, a w niektórych aspektach nawet je przewyższają. „Wysokiej jakości panele podłogowe tworzone są z myślą o wnętrzach mieszkalnych o dużym natężeniu ruchu, dlatego cechuje je wysoka trwałość i podwyższona odporność na ścieranie oraz zniszczenia. Przykładowo w ofercie wineo możemy znaleźć kolekcje powstałe na bazie płyty nośnej Aqua Stop z impregnowanymi krawędziami, dzięki którym panele mogą być układane nawet

w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Piękną podłogą o wyglądzie naturalnego drewna można zatem cieszyć się nie tylko

w salonie, sypialni czy pokoju dziecięcym, ale również w kuchni i łazience. Co więcej, panele bardzo łatwo utrzymać w czystości

a dodatkowo nie wymagają one tak pracochłonnej konserwacji jak prawdziwe drewno”, dodaje specjalista.

Sposób na atrakcyjną i łatwą w montażu podłogę

Dostępne na rynku panele o dekorze dębu swoją autentyczność zawdzięczają nie tylko wiernemu odwzorowaniu rysunku naturalnego drewna, ale też atrakcyjnym formatom. „Przykładem produktu, który zachwyca realistycznym wyglądem a po ułożeniu staje się prawdziwą ozdobą wnętrza, mogą być panele laminowane wineo 500 medium V4 o formacie pełnej deski i wymiarach 1288 x 195 mm. Jeśli natomiast chcemy postawić na panele o smukłym, wąskim kształcie, możemy wybierać spośród kolekcji wineo 400 wood XL czy wineo 500 small V4. Szczególnie efektownie będą się one prezentowały w niewielkich i wąskich pomieszczeniach a ułożona z nich podłoga optycznie powiększy przestrzeń”, wyjaśnia Grzegorz Mazur. Warto też podkreślić, że inaczej niż w przypadku podłogi drewnianej, ułożenie paneli o dekorze dębu nie wymaga wiele wysiłku. „Dzięki specjalnym systemom montażu, takim jak system łączenia Loc Tec zastosowany w produktach wineo, panele można ułożyć bardzo szybko, łatwo i bez użycia kleju. Taki montaż przebiega w sposób prosty i „czysty” a my już po kilku godzinach możemy cieszyć się piękną podłogą o wyglądzie dębu w przeróżnych odmianach: naturalnej, bielonej lub rustykalnej. Pamiętajmy przy tym, że na rynku dostępne są kolekcje paneli w dekorze dębu, które mogą być układane na ogrzewaniu podłogowym. Z kolei w przypadku paneli winylowych powierzchnia jest miękka, elastyczna i ciepła w dotyku, dzięki czemu przyjemnie chodzi się po niej nawet boso”, podpowiada ekspert marki wineo.

Dodatkowe informacje o podłogach marki wineo dostępne są na stronie internetowej: http://www.wineo-polska.pl/panele-podlogowe/.