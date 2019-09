Idealnie szczelny prysznic

Tworzące się na podłodze kałuże, osadzająca się na sprzętach i meblach para oraz wysokie temperatury sprzyjają pojawieniu się na ścianach, a zwłaszcza w narożach pleśni czy nieestetycznych wykwitów. Na szczęście problemy te rozwiązać można w bardzo szybki i prosty sposób: uszczelniając newralgiczne miejsca w pomieszczeniu, takie jak na przykład prysznic. Dzięki temu można zapobiec wyciekom wody spomiędzy szyb, zminimalizować ryzyko przedostawania się jej pod kabinę, a także wnikania wilgoci w trudno dostępne zakamarki na styku płytek i brodzika.

Silikon do zadań specjalnych

Uszczelnienie przestrzeni w obrębie kabiny prysznicowej jest zadaniem, które nie wymaga dużej wprawy i specjalistycznej wiedzy. Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniego preparatu oraz zastosowanie się do kilku podstawowych zasad jego aplikacji. „Produktami, które najlepiej wybrać do tego celu są silikonowe uszczelniacze, dostępne w formie wygodnego i praktycznego kartusza. Trzeba jednak pamiętać, że silikon silikonowi nierówny, a w przypadku kabiny prysznicowej jakość preparatu ma szczególne znaczenie”, mówi specjalista marki Den Braven. „Przed dokonaniem zakupu warto zatem sprawdzić właściwości produktu i wybrać taki, który nie tylko stworzy trwałą, szczelną i odporną na mydło oraz detergenty fugę, ale również będzie wzbogacony o środek grzybobójczy. Dzięki temu nie będzie trzeba martwić się, że spoina zacznie pękać, zaszkodzą jej używane przez domowników kosmetyki lub środki czyszczące czy też pojawi się na niej czarny nalot z pleśni”, dodaje ekspert. Jeżeli zatem chcemy uzyskać efekt idealnie uszczelnionego prysznica to należy wybrać dobrej klasy uszczelniacze, dedykowane właśnie takim przestrzeniom – np. Silikon Sanitarny czy Silikon Extra Sanitarny marki Den Braven.

Uszczelnianie krok po kroku

Prace związane z uszczelnieniem przestrzeni w obrębie kabiny prysznicowej warto zacząć od przygotowania podstawowego ekwipunku: silikonu, pistoletu do kartuszy, taśmy ochronnej i szpatułki do wygładzania spoiny. „Przed przystąpieniem do nakładania preparatu należy dociążyć brodzik, symulując obciążenie robocze, a następnie bardzo dokładnie oczyścić, odtłuścić i osuszyć miejsce aplikacji, bo w przeciwnym razie fuga może nie zachować swoich właściwości – będzie się łuszczyć albo niewłaściwie przylegać do docelowej powierzchni”, mówi specjalista marki Den Braven. „Kiedy już przestrzeń wewnątrz całej kabiny jest odpowiednio przygotowana, dobrze jest zabezpieczyć brzegi szczeliny taśmą ochronną i przystąpić do nakładania silikonu. Trzeba to robić płynnym, jednostajnym ruchem, dzięki czemu preparat będzie rozprowadzany równomiernie, nie powstaną wolne przestrzenie ani zgrubienia. Kolejny krok to już wygładzenie spoiny i nadanie jej takiego kształtu, aby woda mogła swobodnie z niej spływać. Można to zrobić specjalnie wyprofilowaną Szpachelką Uniwersalną Den Braven, a następnie dla poprawy estetyki spoiny, delikatnie wygładzić ją palcem zwilżonym w wodnym roztworze mydła, dodaje ekspert. Ostatnim etapem jest usunięcie taśmy i pozostawienie silikonu do wyschnięcia. Zwykle nie trwa to długo, jednak zanim skorzysta się z doskonale uszczelnionego prysznica, najlepiej odczekać tyle, ile na opakowaniu zalecił producent. Po tym czasie można już swobodnie oddawać się zabiegom higienicznym - bez widma kałuż, zawilgoconych ścian czy też ściekającej za brodzik wody.

www.denbraven.com