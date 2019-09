Marka Czas na Herbatę świętuje 22 urodziny!

Pyszna, gorąca, aromatyczna herbata od pokoleń znajduje się w czołówce ulubionych napojów Polaków. Pijemy ją do posiłków, w trakcie biznesowych spotkań i podczas chwil relaksu w gronie najbliższych. Nie poprzestajemy na klasycznych, czarnych odmianach, ale coraz częściej sięgamy po herbaty zielone i czerwone, eksperymentujemy z różnymi dodatkami i autorskimi kompozycjami. Od ponad dwóch dekad w próbach znalezienia ulubionego smaku wspiera nas marka Czas na Herbatę, specjalizująca się w imporcie, produkcji oraz sprzedaży herbat wysokogatunkowych, a także akcesoriów do jej parzenia i przechowywania. W ofercie Czas na Herbatę znaleźć również można wysokogatunkowe kawy, ożywczą Yerba Mate, a także różnego rodzaju czekolady czy drobne słodkości. Lokalna marka z charakterystycznym logo powstała dokładnie 22 lata temu we Wrocławiu, a dziś herbaciarnie wypełnione po brzegi najlepszymi kompozycjami spotkać można w całej Polsce. W ostatnich miesiącach dołączyły do nich trzy nowe miejsca w Warszawie (Galeria Młociny), Katowicach (Libero) i Tarnowie (Gemini), a dwa (Aura Olsztyn i Riviera Gdynia) zmieniły oblicze, przechodząc gruntowny remont. Łącznie sieć sprzedaży marki obejmuje obecnie ponad 120 lokalizacji, w tym 36 salonów firmowych oraz 25 sklepów franczyzowych. Miłośnicy złocistego naparu, którzy nie mają jeszcze dostępu do produktów Czas na Herbatę w swojej okolicy, skorzystać mogą natomiast ze sklepu internetowego i tam zamówić wyśmienity susz z najlepszych plantacji świata, a także autorskie kompozycje marki.

Nowości w parze z klasyką

Marka Czas na Herbatę w ciągu 22 lat istnienia na stałe wpisała się w krajobraz rodzimego handlu i zyskała szerokie grono wiernych odbiorców. Ostatnie 12 miesięcy jest na to najlepszym dowodem i wyraźnie pokazuje, że zapotrzebowanie na doskonałe kompozycje smakowe oraz najlepszej jakości produkty wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. W ciągu minionego roku salony marki Czas na Herbatę odwiedziło niemal pół miliona klientów, którzy kupili aż 102407,27 kg herbat. Wybierali oni zarówno sprawdzone produkty, jak i zupełne nowości – a tych było w sezonie 2018/2019 aż 45! Fantastyczną wiadomością jest również wynik sprzedaży herbaty o nazwie „Przylądek Nadziei”, z której część dochodu przeznaczona jest na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Od początku roku marce Czas na Herbatę udało się sprzedać 375 kilogramów tej wyjątkowej kompozycji, dzięki czemu konto Fundacji, sprawującej pieczę nad wrocławskim szpitalem onkologicznym dla dzieci, zostało zasilone kwotą 18 750 zł. Suma zebrana od początku współpracy z Przylądkiem Nadziei, czyli od roku 2015, wzrosła tym samym do ponad 100 000 złotych!Marka Czas na Herbatę nieustannie się rozwija, a w planach na najbliższy rok ma jeszcze wiele nietuzinkowych działań.