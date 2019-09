Inwestycja budowlana to skomplikowany, wieloetapowy proces angażujący wiele podmiotów o różnych priorytetach – od inwestorów, poprzez projektantów i wykonawców, do dystrybutorów. Co więcej, obecnie na rynku zauważalne są tendencje takie jak: rosnące koszty materiałów budowlanych i robocizny, brak wykwalifikowanych pracowników, wysokie wymagania dotyczące energooszczędności i ekologii. W związku z tym firma H+H skonstruowała swoją strategię w oparciu o założenie, że współpraca partnerska ma kluczowe znaczenie dla sprawnego i efektywnego wznoszenia budynków. H+H w swojej działalności kładzie więc nacisk na cztery podstawowe wartości: profesjonalizm, wiarygodność i niezawodność, jakość oraz koncentrację na kliencie.

Od projektu…

H+H oferuje kompleksowe rozwiązania do budowy ścian wewnętrznych i zewnętrznych w różnego typu budynkach niskich i wysokich. Elastyczność i kompletność Systemu Budowy H+H sprawia, że architekci mają niezwykłą swobodę projektowania. Przy wykorzystaniu materiałów murowych z silikatów i betonu komórkowego bez trudu można zrealizować różnorodne, nawet śmiałe wizje architektów. Wysoka jakość produktów o bardzo dobrych parametrach technicznych ułatwia sprostanie wymogom dotyczącym m.in. izolacyjności cieplnej i akustycznej. Bogate doświadczenie specjalistów we wznoszeniu ścian pozwala dobrać najlepsze rozwiązania dla danej inwestycji, które niejednokrotnie spełniają restrykcyjne wymogi międzynarodowych certyfikatów LEED czy BREAM. Doradcy H+H służą swoją wiedzą i są gotowi do pomocy już od wstępnych etapów projektowania budynku.

…przez dostawę

Długofalowe relacje z dystrybutorami oparte na jasnych i przejrzystych zasadach współpracy owocują dostępnością produktów marki H+H. Jeden punkt kontaktu upraszcza skomplikowany proces budowy, ułatwia komunikację i pozwala zoptymalizować działania. Zamiast wielu dostawców, warto postawić na współpracę z jednym sprawdzonym, profesjonalnym i rzetelnym partnerem, który może zapewnić kompleksową obsługę inwestycji. Wybierając materiały ścienne H+H, mamy gwarancję terminowej dostawy wysokiej jakości produktów we właściwe miejsce.

… po realizację

Produkty murowe H+H są tworzone z myślą nie tylko o spełnieniu wymogów technicznych, ale też ułatwieniu i przyspieszeniu prac budowlanych. Dzięki szerokiej gamie rozwiązań, a także know-how i wiedzy specjalistycznej, H+H pomaga wykonawcom i monterom w uzyskaniu lepszej organizacji pracy, terminowej realizacji inwestycji i zmniejszeniu kosztów. W przypadku wystąpienia problemów, specjaliści zapewniają wsparcie bezpośrednio na miejscu budowy.

Dobra współpraca to podstawa realizacji zasadniczego celu, jakim jest wznoszenie nowoczesnych budynków, które zapewnią użytkownikom komfort i bezpieczeństwo. Budowa we współpracy z firmą H+H to gwarancja trwałości, bezpieczeństwa i zdrowego klimatu w pomieszczeniach, a także niższych kosztów eksploatacyjnych.