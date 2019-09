Linia uszczelniaczy-klejów X-Polymer do niedawna funkcjonowała pod marką Den Braven. Przyszła jednak pora na zmianę. Aktualnie produkty te sygnowane będą znakiem renomowanej marki Bostik. Zmienia się więc opakowanie i logo, pozostaje zawartość oparta na unikalnej technologii hybrydowej. Uszczelniacze-kleje X-Polymer, dostępne teraz w nowej odsłonie, nadal będą mogły szczycić się wyjątkowymi właściwościami, którymi zdobyły uznanie wśród profesjonalistów i majsterkowiczów.

Wszechstronność i niezawodność

Unikalne jednoskładnikowe uszczelniacze-kleje X-Polymer mogą z powodzeniem zastąpić wiele narzędzi i produktów chemii budowlanej. Gwoździe, wkręty, młotki i wkrętarki oraz rozmaite kleje i silikony do różnych materiałów możemy zamienić na jeden wygodny w użyciu kartusz z innowacyjną zawartością. Uszczelniacze-kleje X-Polymer mogą być stosowane do uszczelniania i klejenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, na podłożach gładkich i porowatych, suchych i lekko wilgotnych, w pionie i w poziomie. Zapewniają 100% szczelności i trwałą elastyczność połączeń. Wykazują znikomy skurcz, nie tworzą więc szkodliwych naprężeń. Charakteryzują się wysoką odpornością fizyczną i mechaniczną oraz maksymalną przyczepnością do większości podłoży budowlanych. Nie powodują korozji metali i są neutralne chemicznie, nie zawierają izocyjanianów, silikonów, rozpuszczalników ani wody.

Krystaliczna przejrzystość spoiny

W przypadku produktów do klejenia lub uszczelniania w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na ich właściwości robocze. Są jednak miejsca, w których widoczna kolorowa fuga może popsuć końcowy efekt. Dzięki nowemu produktowi z linii X-Polymer nie trzeba już wybierać między funkcjonalnością a estetyką. X-Polymer Crystal łączy w sobie zalety niezawodnych uszczelniaczy-klejów do wszystkiego z wyjątkowymi walorami wizualnymi. Jest on idealnie przezroczysty, dzięki czemu miejsce łączenia pozostaje całkowicie niewidoczne. Dodatkową zaletą, w odróżnieniu od tradycyjnych uszczelniaczy, jest możliwość pokrywania fugi farbami. Przy jego pomocy nienagannie pod względem estetycznym, a jednocześnie skutecznie uszczelnimy szklaną witrynę, cokół z płytek ceramicznych czy drewniany blat,a także przykleimy np. gipsowe ozdoby ścienne, sufitowe i detale fasadowe, metalowe uchwyty lub laminowane panele dekoracyjne.

X-Polymer Crystal uszczelniacz-klej do wszystkiego marki Bostik to gwarancja trwałości połączenia i pełnej szczelności przy zachowaniu perfekcyjnego wyglądu.

www.bostik.pl