Precyzyjnie wykonany dywan czy barwny obraz?

Zestawienie kilku niebanalnych kolorów: ciemnej zieleni, delikatnego brązu, pudrowego różu i krwistej czerwieni, sprawia, że dywan Ragolle Argentum 63421 7474 doda wnętrzom subtelności. A metoda jego wykonania, dzięki której wygląda niczym akwarelowy obraz, powoduje, że niczym nie odstaje on od dzieł prawdziwych malarzy. Rozmyte przejścia między kolorami dają wrażenie głębi a precyzja wykonania zachwyci nie tylko domowników, ale także ich gości. Stonowane, przyćmione barwy dywanu pozwolą wyeksponować go na tle wyrazistych kolorów ścian. Natomiast w przypadku pomieszczeń utrzymanych w jednolitych, jasnych barwach, dywan doda wnętrzom uroku i delikatności. Ragolle Argentum 63421 7474 z oferty firmy ARTE będzie więc ozdabiał nie tylko podłogę, ale przede wszystkim całe mieszkanie.

Funkcjonalność – nadrzędna kwestia przy doborze dywanu

Oprócz pięknego wyglądu dywan musi spełnić jeszcze jedną, kluczową rolę –być funkcjonalny. I choć przy zakupie ta kwestia jest często pomijana, to przy częstym użytkowaniu nieodpowiednio dobrany dywan może stać się nie lada problemem Testów jakości przechodzi on przecież bardzo wiele – nierzadko bawimy się na nim ze swoim czworonożnym przyjacielem, dzieci zafascynowane układaniem puzzli na miękkiej powierzchni mogą zapomnieć o ukruszonym ciasteczku, a czasem i nam samym zdarzy się coś wylać czy upuścić. To przecież nieuniknione. Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na skład surowcowy i jakość. Dywan Ragolle Argentum 63421 7474 z oferty firmy ARTE jest tkany maszynową metodą Wilton, co sprawia, że każdy pojedynczy element runa jest precyzyjnie osadzony w wykładzinie. Dywan ma w swoim składzie runo 100% heat-set, dzięki czemu nie elektryzuje się i wykazuje wysoką odporność na zaplamienia. Ponieważ jest bardzo gęsty (1 000 000 punktów/m2) pięknie oddaje wszystkie, nawet najmniejsze detale wzoru i jest bardzo trwały, a dodatkowo nie musimy obawiać się o ewentualne prześwity czy luki. Z kolei runo o wysokości zapewnia przyjemne uczucie miękkości pod stopami.

