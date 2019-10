Hiszpańskie oliwki Beach Flower - smak słonecznego lata przez cały rok

Klasyczna sałatka grecka, francuska tapenada czy włoskie antipasti to dania, które trudno wyobrazić sobie bez jednego, ważnego składnika: oliwek. To właśnie one nadają potrawom charakteru i nawet w pochmurny dzień przywodzą na myśl słoneczne południe Europy. Zamiast zatem pogrążać się w tęsknocie za latem, lepiej sięgnąć po hiszpańskie oliwki marki Beach Flower i we własnym domu stworzyć klimat rodem ze śródziemnomorskich wakacji.