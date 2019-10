Cienkie rury, duży problem

Akustyka domów, mieszkań, biur czy innych obiektów użyteczności publicznej i kontrola dobiegającego z nich hałasu to złożony problem, który uzależniony jest od wielu czynników. Możemy do nich zaliczyć m.in. rozkład pomieszczeń w budynku, rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych, rozmieszczenie instalacji sanitarnej i rodzaj materiałów, z których została wykonana, a także sposób montażu rur oraz użytkowania instalacji. „Stosowane dziś w budownictwie rury kanalizacyjne lub deszczowe w przeważającej większości wytwarzane są z polichlorku winylu, polipropylenu lub żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Ich popularność wynika z niskiej ceny, odporności na korozję, bardzo dobrych parametrów hydraulicznych oraz łatwości instalacji”, wyjaśnia Maria Witkowska, dyrektor techniczny ds. obsługi rynku z firmy Armacell. „W stosunku do tradycyjnych rozwiązań kamionkowych, betonowych czy żeliwnych rury z tworzyw sztucznych wykazują się jednak dużo gorszymi parametrami akustycznymi. Wynika to z faktu, że są mniej masywne i tym samym łatwiej wpadają w rezonans, wzmacniając niepożądane dźwięki, a nawet przenosząc je do odległych pomieszczeń. Gorzej też tłumią odgłosy przelewającego się przez nie medium. Jest to wyjątkowo dokuczliwe w momencie, gdy tańsze i jednocześnie cieńsze materiały budowlane wykorzystane do budowy ścian i stropów, tak popularne we współczesnym budownictwie, również nie stanowią odpowiedniej bariery dla fali akustycznej. Dlatego też, aby zredukować drgania rur powodujące dyskomfort akustyczny dochodzący z instalacji kanalizacyjnej czy deszczowej, warto jej rury wyposażyć w odpowiedni system izolacji”, dodaje specjalistka.

Nowości ArmaComfort sposobem na komfort akustyczny budynków

Idealna izolacja akustyczna powinna nie tylko odznaczać się bardzo dobrą redukcją hałasu w zakresie częstotliwości odpowiedniej dla akustyki budynku (bez względu na to, czy jest zainstalowana na rurach żeliwnych czy wykonanych z tworzyw sztucznych) czy zapobiegać skraplaniu się pary wodnej ograniczając ryzyko pojawienia się niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów, ale też w łatwy sposób dopasowywać się do dowolnego kształtu rury, pozwalając na zabezpieczenie jej na całej długości i łatwy montaż. „Na rynku dostępne są dziś innowacyjne systemy izolacji akustycznej i termoakustycznej, które zapewniają lepszą jakość życia mieszkańców miast i osób korzystających z miejskiej infrastruktury. Najnowsze propozycje firmy Armacell wchodzące w skład rodziny ArmaComfort – izolacje termoakustyczne ArmaComfort AB oraz bariery akustyczne ArmaComfort Barrier P, ArmaComfort Barrier B oraz ArmaComfort Barrier B Alu nie tylko spełniają surowe wymagania dotyczące zastosowań budowlanych, transportowych i przemysłowych, ale też są bezpieczne dla ludzi i środowiska”, wyjaśnia Maria Witkowska. „Do produkcji bariery ArmaComfort Barrier wykorzystano innowacyjną mieszankę EVA/EPM, stanowiącą połączenie winylu i kauczuku, dzięki czemu nie tylko zapewniają one doskonałą redukcję transmisji akustycznej przy niewielkiej grubości, ale też są elastyczne, łatwe do cięcia i instalacji a dodatkowo w 100% nadają się do recyklingu – nie zawierają substancji niebezpiecznych, takich jak ołów, bitumy, halogeny i fosforany. Nowości wchodzące w skład rodziny ArmaComfort zasługują na uznanie także ze względu na to, że są trudnopalne, niskodymowe, trwałe, odporne na gnicie i większość chemikaliów. Ponieważ są samoprzylepne, ich montaż przebiega szybko, łatwo i jest czysty – wystarczy odkleić podkład i przykleić go do suchej, oczyszczonej powierzchni”, dodaje specjalistka firmy Armacell. „Jeśli zaś chodzi o izolacje termoakustyczne z rodziny ArmaComfort AB, to nie tylko pomagają one redukować hałas, ale też mogą spełniać wymogi NRO (nierozprzestrzeniania się ognia), co ma duże znaczenie w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej budynku. Przykładem może być izolacja ArmaComfort AB Alu Plus firmy Armacell, która posiada klasyfikację ogniową B-s1,d0, gwarantującą najwyższą klasę dla produktów organicznych, jaką można osiągnąć w europejskich klasyfikacjach reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Dodatkowo, za sprawą zamkniętej struktury komórkowej ArmaComfort AB Alu Plus skutecznie zapobiega skraplaniu się pary wodnej na rurach, zabezpieczając je przed korozją a jej atrakcyjne aluminiowe pokrycie w kolorze srebrnym dobrze pasuje do instalacji pokrytych metalem w miejscach, w których widoczne są rury”, wyjaśnia Maria Witkowska.

