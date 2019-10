Trwałość i delikatność made in Poland

Dywan Agnella Riviera Marsylia Popiel z oferty firmy ARTE to wysokiej jakości polski produkt, który posłuży nam przez długie lata. Został wykonany z włókna heat-set, czyli polipropylenu, który poddano uszlachetnieniu poprzez stabilizację termiczną. Dodatkowa obróbka sprawia, że runo wykazuje podwyższone właściwości elektrostatyczne – nie elektryzuje się podczas użytkowania (jest polecane dla alergików) a dodatkowo jest niezwykle delikatne oraz miękkie w dotyku i tym samym doskonale imituje wełnę. Atutem tego rodzaju przędzy jest też sprężystość, odporność na ścieranie i tarcie oraz wytrzymałość. Dywan Agnella Riviera Marsylia Popiel jest też łatwy do utrzymania w czystości – runo bez trudu poddaje się zabiegom odkurzania i szorowania przy użyciu powszechnie dostępnych środków czyszczących. A zastosowanie do produkcji maszynowej technologii Wilton zapewnia mu najwyższą jakość wykonania i trwałość.

Eleganckie dopełnienie wnętrza

Poza wyjątkową miękkością, trwałością i łatwością utrzymania w czystości dywan Agnella Riviera Marsylia Popiel z oferty firmy ARTE zasługuje na uwagę z jeszcze jednego powodu. Jego atutem jest atrakcyjny, geometryczny wzór, który – choć stonowany – nadaje mu wyjątkowego charakteru. Dwa eleganckie, ponadczasowe odcienie: biel i jasna szarość sprawiają, że model ten świetnie wpisze się w aranżacje utrzymane w niemal każdej stylistyce – od klasycznej, po ultranowoczesną. A gęste runo o długości 7 mm zapewni uczucie przyjemnej miękkości pod stopami i wprowadzi do wnętrz ciepły, przytulny nastrój. W ofercie ARTE dywan dostępny jest w czterech praktycznych rozmiarach, stworzonych z myślą zarówno o małych pokojach dziecięcych, jak i przestronnych salonach. Do wyboru mamy następujące wielkości: 133 x 190 cm, następnie 160 cm x 230 cm, 200 cm x 280 cm oraz 240 cm x 330 cm.

