Po pierwsze: trwałość

Przepis na idealną podłogę wydaje się prosty. Wystarczy znaleźć materiał trwały i odporny, a do tego łatwy do utrzymania w czystości i przyciągający wzrok eleganckim wyglądem. W praktyce okazuje się jednak, że nie każdy materiał wykończeniowy spełnia te wymogi i zwykle trzeba rezygnować z jednej kwestii na rzecz innej. Nowoczesne biopodłogi elastyczne marki wineo stają w kontrze do wielu popularnych rozwiązań aranżacyjnych i udowadniają, że w kwestii nawierzchni nie trzeba iść na kompromisy. Produkty z linii PURLINE cechuje bowiem wyjątkowa wytrzymałość, bardzo wysoka odporność na działanie temperatur i promieniowania UV, a także podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne. Świetnie sprawdzą się zarówno w prywatnych domach i mieszkaniach (kolekcja wineo 1000), jak i przestrzeniach użytkowych (kolekcja wineo 1500), takich jak biura czy obiekty handlowe. Co istotne, mogą być stosowane także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (kuchnia, łazienka) oraz tych wyposażonych w ogrzewanie podłogowe.

Po drugie: funkcjonalność

Biopodłoga PURLINE od wineo to rozwiązanie stworzone z troską o maksymalny komfort użytkowników. Jej powierzchnia jest elastyczna i tym samym przyjazna dla stawów, a do tego skutecznie tłumi dźwięki, poprawia akustykę wnętrza i ma właściwości antypoślizgowe. Co więcej, biopodłoga PURLINE jest ciepła i przyjemna w dotyku, przez co zachęca do chodzenia po niej boso oraz spędzania na niej długich godzin np. na zabawie z dziećmi czy czworonożnym pupilem. Mówiąc krótko: podłogi PURLINE marki wineo stosować można w całym domu – od salonu i sypialni począwszy, poprzez pokój dziecięcy, na kuchni i łazience kończąc. Szczególnie, że dostępne są one w olbrzymiej liczbie dekorów, zarówno utrzymanych w optyce drewna i kamienia, jak i jednokolorowych.

Po trzecie: ekologia

Ostatnim, ale na pewno nie najmniej ważnym atutem nowoczesnych podłóg elastycznych PURLINE, jest ich ekologiczność. Podstawę produktów z tej rodziny stanowi ecuran, czyli innowacyjny kompozyt wytwarzany głównie z olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy i rycynowy oraz naturalnie występujących komponentów mineralnych (np. kredy). Biopodłogi wineo nie zawierają zatem w sobie chloru, plastyfikatorów i rozpuszczalników, a jednie składniki odnawialne i naturalne wypełniacze. W praktyce oznacza to, że mają całkowicie neutralny zapach, nie emitują szkodliwych substancji i są bezpieczne zarówno dla użytkowników, jak i środowiska. Z tych też powodów polecane są do zastosowania nie tylko w domowych przestrzeniach, ale nawet w tak wymagających i ściśle kontrolowanych pomieszczeniach, jak pokoje szpitalne i sale operacyjne, a także klasy szkolne czy wnętrza żłobków oraz przedszkoli.

