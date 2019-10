Swoje wyjątkowe cechy beton komórkowy zawdzięcza środkowi porotwórczemu, który dodawany jest do mieszanki wapna, cementu, piasku i wody. Znaczną część jego objętości stanowią pęcherzyki powietrza, co przede wszystkim zapewnia mu doskonałe parametry termoizolacyjne, z których słynie. Jednak specyficzna struktura tego materiału i charakter procesu technologicznego, w jakim powstaje, przekładają się także na inne, praktyczne zalety. Bloczki z betonu komórkowego dostępne w Systemie Budowy H+H są lubiane przez ekipy budowlane, które doceniają łatwość i szybkość pracy z tym materiałem ściennym.

Lekkie, równe, gładkie

Beton komórkowy to jeden z nielicznych materiałów murowych na rynku, z którego można budować ściany jednowarstwowe. Pozwala to uniknąć konieczności wykonywania warstwy ociepleniowej, oszczędzając czas i pieniądze. Porowata struktura betonu komórkowego sprawia również, że jest on wyjątkowo lekki. Można zatem bez trudu przenosić go z miejsca na miejsce i murować nawet z dużych elementów. Do wzniesienia 1 m2 muru z betonu komórkowego wystarczy zaledwie 6,4 sztuk bloczków. Ustawianie bloczków we właściwym miejscu ułatwiają wygodne uchwyty montażowe. Istotne jest też specjalne wyprofilowanie boków, które umożliwia łączenie elementów na tzw. pióro-wpust. Dzięki temu nie trzeba wypełniać zaprawą spoin pionowych. H+H kładzie duży nacisk na dokładność wytwarzania produktów, co pozwala uzyskać wyroby w najbardziej zaawansowanej kategorii wymiarowej TLMB. Charakteryzują się one tolerancją wymiaru wysokości +/- 1 mm – wyjaśnia Product Manager firmy H+H Polska. Bloczki H+H Gold i H+H Gold+ mogą być murowane na tzw. zaprawę cienkowarstwową. To rozwiązanie pozwala uniknąć mostków termicznych i znacznie ograniczyć zużycie zaprawy. Równe i gładkie elementy murowe są bardziej „odporne” na błędy wykonawcze oraz sprawiają mniej problemów na etapie wykańczania ścian. Zarówno ekipy murarskie, jak też instalatorzy i specjaliści od wykończeniówki docenią także to, że beton komórkowy jest bardzo łatwy w obróbce. W razie konieczności docięcia, wykonania bruzd czy otworów, można to z łatwością zrobić nawet bez użycia narzędzi mechanicznych.

Proste rozwiązania dla każdego projektu

Produkty murowe H+H od początku tworzone są z myślą nie tylko o spełnieniu wymogów technicznych, ale też ułatwieniu robót budowlanych. Pomagają w uzyskaniu lepszej organizacji pracy i zmniejszeniu kosztów materiałów i robocizny. Ta idea przyświecała konstruowaniu kompleksowego Systemu Budowy H+H, w którego skład, oprócz bloczków podstawowych w różnych wymiarach dedykowanych do przegród o zróżnicowanych grubościach, wchodzą także bloczki połówkowe, które ograniczają konieczność docinania. Prace na budowie redukują także gotowe elementy uzupełniające, takie jak zbrojone belki nadprożowe i kształtki U. Korzystając z rozwiązań systemowych mamy pewność, że wszystkie części są do siebie idealnie dopasowane. Elastyczność i kompletność Systemu Budowy H+H umożliwia proste realizowanie nawet skomplikowanych projektów architektonicznych – dodaje Robert Janiak z firmy H+H Polska.