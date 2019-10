Kolor, który odmienia wnętrza

Szary to barwa doskonale znana – subtelna, stonowana, kojarząca się z elegancją i stylem. Kolor ten od lat nie traci na popularności, dlatego na rynku wciąż nie brakuje utrzymanych w nim dodatków. Świetnie komponuje się zarówno z intensywnymi barwami, takimi jak pomarańcz, czerwień czy żółć, jak i tymi bardziej subtelnymi, utrzymanymi w pastelowych tonacjach. Dzięki temu doskonale wpisuje się w najróżniejsze stylistyki, ułatwiając atrakcyjną aranżację wnętrz. Wystarczy jeden odpowiednio dobrany szary element i miejsce, które znamy od lat, może nabrać zupełnie innego charakteru.

Wiskoza – materiał mieniący się jak diament

Firma ARTE, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadziła do swojej oferty dywan Manhattan Silver. Jasny odcień szarości, wysokie runo i ręczny sposób tkania to najważniejsze z cech, które wyróżniają ten model . Prawdziwą wisienką na torcie jest jednak efekt „śliskości”, czyli wysoki połysk dywanu. Uzyskanie go to wynik zastosowania do produkcji wiskozy. Ten rodzaj przędzy ma wiele zalet – świetnie imituje naturalne surowce, jest wytrzymalszy niż jedwab, lekki a dodatkowo pięknie odbija światło. Właśnie dlatego dywany z wiskozy polecane są do małych przestrzeni – dzięki nim pomieszczenie optycznie się powiększy i stanie się bardziej eleganckie.

Staranność wykonania

Dywan Manhattan Silver został wykonany ręcznie metodą tuftingu, co jest gwarancją jego wysokiej jakości. Włókna przycięto ręcznie na odpowiednią długość, dzięki czemu możemy cieszyć się wyjątkową miękkością pod stopami. Wysokie na 12 mm runo sprawia, że chodzenie boso staje się prawdziwą przyjemnością – z każdym kolejnym krokiem nasze stopy są otulone przyjemnym w dotyku runem.

Dywan Manhattan Silver z oferty firmy ARTE dostępny jest w czterech rozmiarach. Tym samym z łatwością dopasujemy go do poszczególnych pomieszczeń – zarówno małych pokojów dziecięcych, jak i przestronnych salonów. Do wyboru mamy następujące wielkości: 140 x 200 cm, 160 x 230 cm, 200 x 290 cm oraz 240 x 340 cm.

