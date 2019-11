Tarte bakalie marki BackMit – domowa kuchnia w wersji smart

Pyszne i zdrowe bakalie to obowiązkowy składnik wielu domowych wypieków. Bogate w witaminy i minerały orzechy sprawdzają się jednak nie tylko jako dodatek do ciast, chleba czy bułek, ale również potrafią odmienić smak potraw wytrwanych, mięs i sałatek. Wystarczy do sosu, zupy lub panierki dosypać odpowiednią ilość migdałów, orzeszków arachidowych bądź ziaren słonecznika, a nabiorą one zupełnie nowego wymiaru. Warto jednak uprościć sobie życie i zamiast samodzielnie ucierać bakalie – sięgnąć po ich wygodną wersję w postaci tartych produktów marki BackMit.