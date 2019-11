Oświetlenie a wielkość kuchni

Idealna kuchnia to taka, która jest nie tylko funkcjonalna, ale też przytulna. Urządzając ją warto pamiętać, że poza odpowiednim rozmieszczeniem poszczególnych sprzętów gospodarstwa domowego oraz blatów roboczych na jej ergonomię wpływa też właściwie dobrane oświetlenie. Co istotne, nie tylko czyni ono to pomieszczenie wygodniejszym w użytkowaniu, ale też może nadać mu intymny, kameralny charakter. „Wybór oświetlenia do kuchni powinien być uzależniony od jej wielkości. Przy większym pomieszczeniu warto zastanowić się nad oprawami wiszącymi. Ciekawym rozwiązaniem jest umiejscowienie w niedalekiej odległości od siebie dwóch identycznych lub pochodzących z tej samej kolekcji lamp, które zostaną zamocowane na różnej wysokości. Innym efektownym przykładem może być wykorzystanie zwisu z wieloma źródłami światła umieszczonymi na jednej podstawie, choćby lamp z kolekcji QUEBECK czy EYE z oferty Nowodvorski Lighting”, podpowiada Małgorzata Nowodworska, ekspert marki Nowodvorski Lighting. Wyzwaniem może okazać się dla nas mała kuchnia. Musimy mieć świadomość, że nie każda lampa zda egzamin w niewielkich pomieszczeniach, dlatego w tym przypadku wybór oświetlenia powinien być szczególnie przemyślany. Odpowiedni model pozwoli uniknąć uczucia przytłoczenia i chaosu. „Właściwie dobrane oświetlenie może optycznie powiększyć małą kuchnię. Doskonale sprawdzą się w niej szynoprzewody, które pozwalają na rozmieszczenie źródeł światła zgodnie z naszymi potrzebami. Przykładowo system PROFILE od Nowodvorski Lighting tworzą różnej wielkości szyny i łączniki do których możemy dobrać reflektory pasujące do stylu naszej kuchni i umieścić je w dowolnym miejscu, dostosowując do wielkości kuchni. Warto też pomyśleć nad dużą lampą sufitową – pojedyncze, ale szerokie i nasycone źródło światła pozwoli dobrze oświetlić całą przestrzeń”, radzi specjalistka.

Dobór oświetlenia do stref roboczych

Główne źródło światła nie zawsze będzie wystarczające do oświetlenia całej przestrzeni. Są pewne strefy w kuchni, do których światło dociera znacznie trudniej. Często też sami nieświadomie zasłaniamy je swoją sylwetką. Aby zapewnić sobie maksymalny komfort podczas gotowania czy innych kuchennych prac, powinniśmy zastanowić się nad dodatkowymi oprawami świetlnymi – nad blatem, wyspą kuchenną, płytą indukcyjną czy zlewem. „Przy doborze oświetlenia do kuchni powinniśmy wziąć pod uwagę odcień mebli i blatu. Jasne barwy doskonale odbijają światło, dlatego może się okazać, że we wnętrzu utrzymanym w takiej kolorystyce wystarczy zamontować jedynie kilka punktów świetlnych, które doskonale poradzą sobie z oświetleniem określonej strefy”, podpowiada Małgorzata Nowodworska, ekspert marki Nowodvorski Lighting. „Światłem powinniśmy się bawić, dostosowywać je do naszych upodobań i zwyczajów. Jeśli mamy zmywarkę i rzadko korzystamy ze zlewu, możemy umieścić nad nim mniej punktów świetlnych niż np. nad wyspą, którą użytkujemy częściej. Duże znaczenie ma także barwa światła. Naturalna, utrzymująca się na poziomie 4000K powinna sprawdzić się najlepiej – nie przemęcza oczu, nie razi i nie przekłamuje kolorów”, dodaje specjalistka. Przy wyborze rodzajów oświetlenia (lamp, kinkietów, listew, halogenów) warto kierować się funkcjonalnością i stylem wnętrza. „Gdy mamy zabudowaną kuchnię z wieloma szafkami i półkami, najlepszym rozwiązaniem będą lampy punktowe umieszczane nad blatem. Ciekawą propozycją mogą być oprawy z kolekcji DOWNLIGHT firmy Nowodvorski Lighting, łączące w sobie prosty, nowoczesny kształt i funkcjonalność. Na uwagę zasługują też lampy z serii SET, które nie tylko są utrzymane w atrakcyjnej, uniwersalnej kolorystyce, ale też pozwalają na dowolne ustawienie żarówki i skierowanie strumienia światła w określonym kierunku. Zwolennikom niebanalnych rozwiązań może spodobać się lampa EYE MOD od Nowodvorski Lighting dostępna w wersji pojedynczej i podwójnej oraz dwóch uniwersalnych kolorach lub lampa DOT tego samego producenta wyróżniająca się nowoczesnym designem i umożliwiająca samodzielne ustawienie kierunku padania światła”, podpowiada ekspert. „W kuchni, z niewielką liczbą szafek świetnie będą wyglądały kinkiety, które nie tylko zapewniają duży strumień światła, ale też wyglądają niezwykle efektownie. Przykładem lamp świetnie wpisujących się w takie wnętrza mogą być kinkiety CRAFT firmy Nowodvorski Lighting”, zauważa Małgorzata Nowodworska. Coraz częściej kuchnia to nie tylko zbiór szafek i blatów, ale także – bardzo modna ostatnimi czasy – wyspa kuchenna. „Jeśli nad wyspą kuchenną nie mamy pochłaniacza, warto zamontować tam oświetlenie liniowe, które dokładnie oświetli tę przestrzeń. Wielkość i kolor zależą od nas, ważne tylko, by pasowało do aranżacji i zapewniało odpowiednią ilość światła. Ciekawą propozycją może też być lampa pełniąca jednocześnie funkcję praktycznej półki, np. model PLANT od Nowodvorski Lighting. Częstym zabiegiem jest też umiejscowienie dwóch lub trzech takich samych opraw obok siebie. Mogą to być osobne lampy z jednej kolekcji, np. HEMISPHERE czy FACTORY od Nowodvorski Lighting, ale też pojedyncza sztuka wyposażona w kilka źródeł światła. Oba te rozwiązania wyglądają bardzo efektownie i wprowadzają do wnętrza harmonię. Ważne jedynie, by odpowiednio określić wysokość, na której znajdzie się klosz. Zbyt wysoko umieszczona żarówka może niewystarczająco oświetlić blat, a zawieszona zbyt nisko będzie przeszkadzała w codziennych czynnościach”, dodaje ekspert marki Nowodvorski Lighting.

Niezależnie od tego na jakie oświetlenie w kuchni się zdecydujemy, pamiętajmy, by poza tym, że będzie funkcjonalne, wpisywało się też w styl wnętrza. Ma to szczególne znaczenie w przypadku aneksów kuchennych otwartych na salon. Aby uniknąć niepotrzebnego chaosu, warto pomyśleć o wspólnym mianowniku całej aranżacji, który będzie stanowił punkt wyjścia do wyboru lamp. Może to być określony kolor, materiał czy kształt. Przykładowo: ciemny blat będzie dobrze współgrał z lampą o podobnym odcieniu a drewniany stół jadalniany może być inspiracją do zakupu opraw wykonanych z drewna czy sklejki drewnianej, np. modeli BIO, WOOD DIAMONT czy WOOD BOY z oferty Nowodvorski Lighting. „Zawsze powtarzam – dobrze dobrane oświetlenie potrafi całkowicie odmienić przestrzeń, dlatego namawiam do eksperymentowania i szukania nowych, często niekonwencjonalnych rozwiązań. Inspiracji możemy szukać na stronach internetowych producentów, w katalogach lub na profilach w mediach społecznościowych”, dodaje na koniec ekspert marki Nowodvorski Lighting.