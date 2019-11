Dlaczego belki nadprożowe H+H są lepsze niż rozwiązania żelbetowe?

W skład kompleksowego Systemu Budowy H+H wchodzą nie tylko różnego rodzaju bloczki do murowania ścian, ale także szereg produktów uzupełniających, które w istotny sposób ułatwiają realizację nowoczesnego, spełniającego wysokie normy budynku. W ofercie znajdziemy m.in. gotowe belki nadprożowe wykonane ze zbrojonego betonu komórkowego.

Bez obaw o mostki cieplne

Nadproże to ważny element konstrukcyjny, który przykrywa otwory okienne i drzwiowe. Jego podstawowym zadaniem jest wzmocnienie ściany w tym newralgicznym miejscu. W typowy sposób przesklepienie to realizowane jest poprzez wylanie tzw. nadproża żelbetowego. W przygotowanym deskowaniu układa się zbrojone pręty i zalewa się je mieszanką cementu, wody i kruszywa. Nadproże takie spełnia swoją funkcję nośną, jednak w ścianach zewnętrznych może być źródłem problemów z izolacyjnością termiczną. W miejscu występowania dwóch materiałów o różnych właściwościach cieplnych często pojawia się bowiem mostek cieplny. O wiele pewniejszym rozwiązaniem pod względem termoizolacyjności są systemowe belki nadprożowe. W ofercie H+H dostępne są gotowe nadproża z fabrycznie zatopionym zbrojeniem wykonane z betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m3. Te wytrzymałe belki bez problemu są w stanie sprostać wymaganiom konstrukcyjnym, a jednocześnie zapewniają właściwą ochronę przed ucieczką ciepła na zewnątrz (współczynnik przewodzenia ciepła λ < 0,143 W/(m·K)). Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań, dbamy nie tylko o odpowiednie wzmocnienie szkieletu budynku, ale również o właściwą energooszczędność budynku.

Szybko i bez błędów

Prefabrykowane nadproża H+H znacznie ograniczają ilość prac prowadzonych bezpośrednio na budowie. W przeciwieństwie do nadproży wylewanych, a także żelbetowych belek typu L, mamy tu do czynienia z gotowym produktem, który należy jedynie zamocować w określonym miejscu. Do dalszych prac murarskich można przystąpić bezpośrednio po ułożeniu belek nadprożowych, co zdecydowanie skraca czas realizacji przegrody. Warto pamiętać, że minimalizacja robót na placu budowy oznacza też ograniczenie liczby potencjalnych błędów wykonawczych. Ponieważ beton komórkowy, z którego wykonane są belki nadprożowe H+H, jest materiałem lekkim, ich montaż nie przysparza problemów i nie wymaga zastosowania dźwigu. Belki dostępne są w różnych długościach w przedziale od 1,25 m do 3 m, co pozwala przykryć otwór o rozpiętości do 2,5 m. Występują one w dwóch szerokościach: 11,5 cm i 17,5 cm. Szerokość nadproża można dopasować do grubości ściany, układając dwie lub więcej belek obok siebie. Użycie nadproża z betonu komórkowego na murze z tego samego materiału pozwala otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię pod warstwę tynku.

Zastosowanie prefabrykowanych, systemowych nadproży zbrojonych z betonu komórkowego H+H to najprostszy sposób na realizację tego elementu ściany. Gwarantuje doskonałe parametry wytrzymałościowe i termiczne, a jednocześnie przyspiesza prace i zmniejsza koszt robocizny. Nic więc dziwnego, że rozwiązanie to coraz częściej wypiera stosowane wcześniej nadproża żelbetowe.

Więcej informacji na www.HplusH.pl