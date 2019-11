Dalekowschodnie klimaty na wyciągnięcie…. stopy – dywany w stylu orientalnym

Lao-tzu mawiał, że „nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku”. Tym małym krokiem może być zakup biletu lotniczego, lektura bloga podróżniczego, czy choćby wprowadzenie do wnętrza akcentu kojarzącego się z wymarzonym miejscem na świecie. Bo czy nie jest tak, że inspirują nas nie tylko ludzie, ale i przedmioty? Spójrzmy na dywan – niby nic takiego, a codziennie go użytkujemy i bywa, że spędzamy na nim więcej czasu niż na kanapie. Dlaczego więc nie pomyśleć o takim, który jest czymś więcej niż tylko kawałkiem materiału? Na szczególną uwagę zasługują dywany o orientalnych wzorach, które pozwolą przenieść się do krainy zachwycającej bogactwem intensywnych kolorów.