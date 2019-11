Profile schodowe wineo – idealne dopełnienie eleganckiej podłogi

Wybór materiału do wykończenia podłogi to jedno z ważniejszych zadań podczas urządzania lub remontu domu. Na drodze do spójnej aranżacji przestrzeni można jednak trafić na… schody. I to zarówno w sensie metaforycznym, jak i dosłownym, ponieważ znalezienie profili schodowych dopasowanych do wybranej nawierzchni może przysporzyć nie lada trudności. Firma wineo postanowiła rozwiązać ten problem i wprowadziła do swojej oferty aż 3 warianty estetycznych i funkcjonalnych profili przeznaczonych do paneli winylowych z kolekcji wineo 400 oraz biopodłóg Purline Bioboden z kolekcji wineo 1000.