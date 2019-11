Na rynku dostępna jest szeroka gama produktów przeznaczonych do uszczelniania, mimo to wiele osób niechętnie podejmuje się samodzielnego przeprowadzania tego rodzaju prac. W ofercie różnorodnych propozycji można się pogubić i trudno zdecydować, z której z nich należy skorzystać w danej sytuacji. Stosowanie uszczelniaczy też nie kojarzy się zbyt dobrze. Aplikacja bywa kłopotliwa, a wygładzenie fugi wymaga skupienia i wprawy. Bostik postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów – począwszy od ułatwienia procesu zakupu, aż do usprawnienia prac gwarantujących perfekcyjny efekt końcowy. Tak powstała nowa linia uszczelniaczy Perfect Seal – profesjonalnych produktów przeznaczonych także do użycia przez osoby bez doświadczenia budowlanego.

Systemowe rozwiązania dla bezproblemowych uszczelnień

Jednym z podstawowych założeń linii Perfect Seal jest uproszczona oferta. Produkty podzielone zostały według przeznaczenia. Przyjęto zasadę: jeden preparat na jedno zastosowanie. Zabezpieczono w ten sposób większość możliwych potrzeb. Kluczowe obszary aplikacji to: łazienka, kuchnia, wykończenie ścian, przestrzeń wokół drzwi i okien oraz dach, balkon i tarasy. Całość uzupełniają najnowszej generacji wielofunkcyjne produkty hybrydowe. Wszystkie uszczelniacze charakteryzują się łatwością użycia i wysoką skutecznością. Zapewniają trwały i estetyczny efekt. Przy ich pomocy bez trudu uzyskamy równą i gładką fugę bez spękań, pęcherzy i innych niedoskonałości. Co więcej, Bostik opracował system, który znacząco ułatwia idealną aplikację. Po nałożeniu uszczelniacza z kartusza, spryskujemy wypełnioną powierzchnię spray’em Bostik Perfect Seal Gładka Fuga. Ten neutralny chemicznie środek ułatwia formowanie każdego rodzaju uszczelniaczy, zapobiega odbarwieniom, zmętnieniu i zmatowieniu spoin. Na koniec specjalną szpachelką wygodnie profilujemy fugi, nadając im odpowiedni kształt pozwalający na prawidłowy rozkład naprężeń oraz swobodne ściekanie wody. Odpowiednio dopasowany uszczelniacz, finisher w spray’u i szpachelka to zestaw pozwalający na proste i wygodne prace, nawet w przypadku, kiedy jesteśmy początkującymi majsterkowiczami.

Perfekcyjne malowanie, zabezpieczona kuchnia i łazienka

Nie od dziś wiadomo, że specjalistyczne rozwiązania posiadają unikatowe cechy i lepiej dopasowują się do specyfiki konkretnych zadań. Nowa linia produktów Perfect Seal stworzona została tak, aby z łatwością wybrać kartusz, którego zawartość dopasowana będzie do naszych potrzeb. Trudno wyobrazić sobie wykańczanie łazienki bez użycia uszczelniaczy. Skuteczne zabezpieczenie wszelkich szczelin i połączeń przed przenikaniem wody to jedno z podstawowych wyzwań. Kiedy musimy wypełnić przestrzeń wokół wanny, umywalki czy brodzika, warto sięgnąć po Bostik Perfect Seal Łazienka Silikon. Do prac wokół urządzeń sanitarnych z tworzyw sztucznych oraz wypełnień szczelin między murem a ościeżnicą z drewna lub metalu doskonale nadaje się natomiast Bostik Perfect Seal Łazienka Silikon Neutralny, który nie powoduje korozji i jest kompatybilny z większością materiałów budowlanych. Neutralność chemiczna ma duże znaczenie także w przypadku kontaktu z żywnością. Bostik Perfect Seal Kuchnia Silikon Neutralny został gruntownie przebadany pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Przygotowując się do malowania ścian, warto natomiast zaopatrzyć się w akryle z linii Perfect Seal. Akryl Szpachlowy Szybki to ultralekki produkt do szpachlowania w miejscach połączeń statycznych lub o małej odkształcalności, np. w systemach suchej zabudowy. Do złączy narażonych na duże odkształcenia polecany jest z kolei Akryl Extra Biały – wysoce plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Kiedy ścigamy się z czasem, naszym sprzymierzeńcem stanie się Akryl Mokry na Mokro. Ten modyfikowany kit uszczelniający pozwala na malowanie ścian bezpośrednio po jego aplikacji. Wszelkim nietypowym zadaniom, jak np. uszczelnienie szklanych gablot czy zabudowy meblowej, sprosta Bostik Perfect Seal Multi. Może on pełnić także rolę kleju, idealnie nadając się do mocowania np. elementów dekoracyjnych, progów czy uchwytów. W linii Perfect Seal znajdziemy też uszczelniacz hybrydowy dedykowany do zastosowań zewnętrznych Bostik Perfect Seal Dach, Balkony i Tarasy, a także specjalne piany do uszczelnienia i montażu okien i drzwi.

Nowa linia uszczelniaczy w kartuszach Perfect Seal od Bostik to kompleta gama produktów uszczelniających, przeznaczonych do różnorodnych domowych prac. Z łatwością dobierzemy produkt do wykonywanych zadań, a korzystając z wygodnej szpachelki oraz finishera szybko i łatwo wykonamy samodzielnie drobne naprawy, remont mieszkania czy różnorodne przedmioty DIY.

