Ochrona przed kondensacją i łatwy montaż

Armaflex Duct Plus AL firmy Armacell to izolacja zamkniętokomórkowa ze specjalnie zaprojektowanym płaszczem aluminiowym przeznaczona do termicznych i akustycznych kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym lub cylindrycznym. Otulina została wykonana z wysokoelastycznej pianki elastomerowej na bazie syntetycznego kauczuku (FEF), zgodnie z normą EN 14304. Dzięki zamkniętej strukturze komórkowej Armaflex Duct Plus AL redukuje straty ciepła oraz zapobiega dyfuzji pary wodnej i penetracji wilgoci wewnątrz izolacji, zmniejszając ryzyko korozji kanału, która może doprowadzić do uszkodzenia instalacji. Zastosowanie materiału wykazującego się dużą elastycznością sprawia, że izolacja dokładnie dopasowuje się do nawet najbardziej skomplikowanych kształtów, co istotnie ułatwia jej instalację oraz naprawę także w trudno dostępnych miejscach, skraca czas układania oraz zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelności na izolacji, ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia kondensacji czy mostków termicznych. Dodatkowo, dzięki specjalnej, reagującej na nacisk warstwie samoprzylepnej na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, która dodatkowo została osłonięta folią polietylenową, montaż otuliny przebiega szybko, łatwo i jest czysty.

Kontrola hałasu i bezpieczeństwo w razie pożaru

Izolacja Armaflex Duct Plus AL od firmy Armacell nie tylko zapewnia ochronę przed kondensacją oraz jest łatwa w montażu, ale też umożliwia kontrolę hałasu strukturalnego, czyli dźwięku przekazywanego przez konstrukcję budynku, który może przenosić się poprzez elementy mocujące rury lub poprzez połączenia rury ze szkieletem budynku. Jej zastosowanie istotnie podnosi też poziom bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich użytkowników – otulina jest samogasnąca, nie kapiąca a dodatkowo nie rozprzestrzenia ognia, co potwierdza europejska klasa reakcji na ogień B-s3,d0. Warto też podkreślić, że arkusze Armaflex Duct Plus AL od firmy Armacell są wolne od włókien. Płaszcz zewnętrzny wykonany jest z laminatu aluminiowego o grubości 12 μm, podwójnie powlekanego włókna szklanego o wymiarach 5 x 5 mm oraz powłoki z LDPE o gęstości 22 g/m². Ta dodatkowa osłona nadaje izolacji estetyczny wygląd i pozwala uzyskać aluminiową, łatwą do czyszczenia powierzchnię kanałów.