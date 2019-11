Silikaty mogą poszczycić się bardzo niską nasiąkliwością. Kształtuje się ona na poziomie nie wyższym niż 16%. Struktura tego materiału zapobiega magazynowaniu wody, co w praktyce wyklucza zjawisko wysadzeniowości. Dzięki temu wyroby wapienno-piaskowe są mrozoodporne. Wymienione cechy zapewniają murom wysoką trwałość nawet w przypadku bezpośredniego narażenia na ekstremalne warunki atmosferyczne.

Fundamenty i ściany zewnętrzne

Jedne z najtrudniejszych warunków, jakim muszą sprostać mury, panują poniżej poziomu gruntu. Napór ziemi, wysoka wilgotność i przemarzanie sprawiają, że nie każdy materiał może być zastosowany w tej lokalizacji. Doskonale w tym miejscu sprawdzają się właśnie silikaty, a to za sprawą niskiej nasiąkliwości oraz mrozoodporności połączonych z wysoką wytrzymałością na ściskanie. W ramach Systemu Budowy H+H znajdziemy specjalne bloczki Silikat F25 przeznaczone do budowy ścian fundamentowych i piwnicznych. Powyższe zalety wyrobów wapienno-piaskowych mają duże znaczenie także w przypadku ścian zewnętrznych. Fakt, iż słabo nasiąkają wodą i nie ulegają korozji pod wpływem mrozu, a także promieniowania UV i czynników biologicznych, sprawia, że mogą pozostać nieotynkowane, np. w budynkach gospodarczych czy rolniczych.

Elewacje

Niska nasiąkliwość i wysoka mrozoodporność predestynują silikaty również do roli świetnego materiału elewacyjnego. Elementy oznaczone jako H+H Silikat S to materiały elewacyjne o gładkiej lub łupanej powierzchni. Produkty te zapewniają estetyczne wykończenie budynku, np. elewacji, cokołów, filarów. Mają zastosowanie również w małej architekturze. Dostępne są w formie cegieł, kształtek i płytek w pięciu różnych kolorach do wyboru. Nie wymagają pokrywania żadną dodatkową warstwą wykończeniową. Zapewnią piękny wygląd powierzchni, który nie zmieni się wraz z upływem czasu i mimo działania szkodliwych czynników zewnętrznych.

Wnętrza

Również we wnętrzach silikatowe mury nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia w postaci tynku. Warto tu dodać, że oprócz niskiej nasiąkliwości i wysokiej odporności, do ich zalet zalicza się gładką powierzchnię oraz dużą dokładność wymiarową. Cechy te sprawiają, że bez trudu można zbudować z nich równy i gładki mur, zwłaszcza jeśli do ich łączenia zastosujemy zaprawę cienkowarstwową.

W pomieszczeniach gospodarczych czy piwnicznych możemy więc pozostawić je nieotynkowane przy zachowaniu dobrego efektu wizualnego. W przypadku wnętrz mieszkalnych równa powierzchnia ścian z wyrobów wapienno-piaskowych pozwala na bezpośrednie pokrycie ich jedynie warstwą gładzi, bez konieczności wcześniejszego niwelowania znacznych nierówności grubą warstwą zaprawą wyrównującej. Podobnie jest z układaniem płytek ceramicznych, które można przyklejać wykorzystując do tego jedynie zaprawę klejową.

