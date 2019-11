Piękne, smukłe klosze lamp PEAR z precyzyjnym wykończeniem w kolorze mosiądzu urzekają formą dodając przestrzeni elegancji. Oprawy wpasują się we wnętrza utrzymane w najróżniejszych stylistykach – od klasycznych, po bardzo nowoczesne. Idealnie sprawdzą się w salonie, nad stolikiem kawowym czy stołem w jadalni. Kolekcję PEAR tworzą lampy w trzech różnych wielkościach, co sprawia że mogą być one dowolnie ze sobą zestawiane tworząc efektowne kompozycje, które doskonale wpiszą się w wystrój kawiarni czy hotelu.

Lampy z serii PEAR zostały wykonane ze szkła, stali lakierowanej i stali mosiądzowanej, która odpowiada za ich eleganckie, złote wykończenie. Źródłami światła we wszystkich trzech oprawach wchodzących w skład serii są pojedyncze żarówki z gwintem E27 o maksymalnej mocy 60 W. Średnica każdej z lamp wynosi 22 cm, a wysokość kloszy różni się w zależności od rozmiaru: w przypadku PEAR S to 30 cm, PEAR M 38 cm a PEAR L 45,5 cm. Z kolei całkowita długość opraw to odpowiednio: 180 cm, 188 cm i 195 cm.

Kolekcja PEAR

PEAR S 8673, cena detaliczna: 399,00 zł brutto

PEAR M 8672, cena detaliczna: 449,00 zł brutto

PEAR L 8671, cena detaliczna: 499,00 zł brutto