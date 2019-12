Nowodvorski Lighting świętuje 25-lecie istnienia

Ćwierć wieku nieustannego rozwoju

Nowodworski Lighting to producent dekoracyjnych opraw oświetleniowych przeznaczonych do obiektów mieszkalnych, hotelowych i gastronomicznych. Od momentu założenia w 1994 roku z małej, rodzinnej firmy powstało prężnie działające, nowoczesne przedsiębiorstwo zatrudniające obecnie ponad 370 osób i eksportujące swoje produkty do ponad 50 krajów świata. Tylko w 20178 r. wyprodukowano i sprzedano ponad 1,3 mln sztuk lamp, z których około 50% trafiło na rynki zagraniczne. Mimo upływu czasu założyciele Nowodvorski Lighting wciąż są wierni celom i wartościom, które przyświecały im w momencie uruchamiania firmy. „Dziś, tak samo jak przed 25-cioma laty, wkładamy ogrom serca w powstanie każdego z naszych produktów. Wychodzimy bowiem z założenia, że oświetlenie to nie tylko lampa, przedmiot, ale najważniejszy element wystroju wnętrza domowego, budujący jego charakter i klimat”, podkreśla Olga Krywult, członkini zarządu i współwłaścicielka firmy Nowodvorski Lighting. Takie podejście sprawia, że oprawy Nowodvorski Lighting trafiają dziś do milionów domów, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. A osiągane sukcesy stanowią dla właścicieli motywację do dalszego rozwoju. „Z myślą o klientach stale śledzimy trendy i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym nasze produkty zachwycają nie tylko wysoką jakością wykonania, ale też nadążają za najnowszymi trendami wnętrzarskimi. Dowodem na to jest przyznanie naszej lampie „Q” LED prestiżowego wyróżnienia Red Dot Design Award 2019 w kategorii „Projektowanie produktu”, dodaje Olga Krywult.

Polska produkcja, światowa jakość

Choć od dłuższego czasu można obserwować trend polegający na powszechnej optymalizacji wydatków i przenoszeniu produkcji do regionów o niższych kosztach produkcyjnych, marka Nowodvorski Lighting nie ulega mu. „Nasze lampy produkujemy w domu, w Polsce, w centrum Europy. Idąc pod prąd branży z każdym rokiem inwestujemy w rozwój firmy – w najnowocześniejszą technologię, automatyzację produkcji, zwiększamy zatrudnienie i moce produkcyjne. Dziś możemy pochwalić się m.in. dwoma zakładami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 15 000 m2: w Częstochowie, gdzie mieści się nasza siedziba, i w Siemianowicach Śląskich, a także nowoczesnym magazynem wysokiego składowania o powierzchni 4 500 m2 oraz nową, całkowicie automatyczną lakiernią elektrostatyczną o wydajności kilkudziesięciu tysięcy elementów na dobę. Ogromną wagę przykładamy też do relacji z dystrybutorami krajowymi i zagranicznymi, by współpraca z nami była dla nich nie tylko korzystna, ale też przyjemna i pozbawiona zbędnych formalności”, zaznacza Olga Krywult, współwłaścicielka firmy Nowodvorski Lighting.

Założyciele firmy od samego początku kierują się w swoich działaniach zaangażowaniem, pokorą i otwartością, która stanowi impuls do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań – co roku na rynek wprowadzane są dziesiątki nowych produktów.